Meer reizigers op Schiphol, maar nog minder dan voor corona

Schiphol verwelkomde in oktober veel meer passagiers dan een jaar eerder. Toch reisden nog altijd minder mensen van en naar de nationale luchthaven dan voor de coronacrisis, maakte Schiphol bekend.

Vorige maand reisden 4,9 miljoen mensen via Schiphol, inclusief passagiers die op het vliegveld overstapten van de ene op de andere vlucht. Dat waren er ruim 31 procent meer dan een jaar eerder, toen voor meer bestemmingen nog een negatief reisadvies gold vanwege corona. In oktober 2019, het laatste jaar voordat het coronavirus zich wereldwijd verspreidde, reisden 6,4 miljoen vliegpassagiers via Schiphol.

Schiphol kampt dit jaar met een tekort aan personeel, vooral bij de beveiligingscontrole. Dat zorgde vaak voor lange wachtrijen, waarbij de situatie soms zo chaotisch werd dat reizigers hun vlucht misten en luchtvaartmaatschappijen vluchten moesten schrappen. Nog altijd geldt er een beperking op het aantal reizigers dat op Schiphol mag opstappen, tot grote onvrede van luchtvaartmaatschappijen.

Het aantal vluchten van en naar Schiphol steeg ook, maar minder hard dan het aantal passagiers in oktober. Het ging in oktober om ruim 36.000 vliegbewegingen, 16 procent meer dan een jaar eerder. De hoeveelheid luchtvracht en -post die via Schiphol werd vervoerd daalde juist hard ten opzichte van oktober 2021.