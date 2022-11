Musk wil Twitter-personeel ‘minimaal 40 uur per week’ op kantoor

Elon Musk heeft in zijn eerste mail aan personeel van Twitter een einde gemaakt aan het thuiswerkbeleid van het sociale medium. De nieuwe eigenaar van de berichtendienst gaf aan zijn werknemers “minimaal 40 uur per week” op kantoor te verwachten. Onder de vorige leiding had Twitter het juist mogelijk gemaakt voor iedereen om altijd vanuit huis te werken.

In de mail zegt Musk ook dat de economische verwachtingen slecht zijn. Hij verwacht dat dit de advertentie-inkomsten, waar Twitter zeer afhankelijk van is, zal aantasten. Musk wil dat Twitter de helft van zijn inkomsten uit abonnementsdiensten haalt.

De miljardair sleutelde al aan de bestaande abonnementsdienst van Twitter. Bij Twitter Blue ging de prijs omhoog. Ook krijgen betalende Twitteraars voortaan een blauw vinkje, wat voorheen voorbehouden was aan mensen en organisaties die door Twitter waren geverifieerd.