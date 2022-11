Nog niet zo veel deelnemers voor voetbalpools WK in Qatar

Voetbalpools zitten ruim een week voor de start van het WK in Qatar op nog maar de helft van het aantal inschrijvingen vergeleken met het totaal van het vorige grote voetbaltoernooi. Andries Bruinsma, mede-eigenaar van Flexvoetbal.nl dat dit soort pools aanbiedt, denkt dat dit te maken heeft met de omstreden locatie van het WK. Andere aanbieders zijn minder pessimistisch en denken dat de achterstand nog kan worden ingelopen.

Flexvoetbal.nl telt nu nog zo’n 6000 pools. Bij het EK voetbal anderhalf jaar terug waren er uiteindelijk 11.000. Bruinsma denkt dat er komende dagen nog wel wat deelnemers aan die pools bij zullen komen. Maar hij verwacht bij lange na niet tussen de 80.000 en 100.000 inschrijvingen uit te komen, zoals vorige keer.

“Wij bieden ook voetbalpools aan voor bedrijven en daar hebben we nu klanten die zeggen dat ze dit keer niks willen doen vanwege Qatar”, laat de ondernemer weten. De locatie van het toernooi is omstreden vanwege de slechte werkomstandigheden voor de arbeidsmigranten die de stadions moesten bouwen.

Bruinsma denkt dat het ook een beetje een combinatie van alles is, waardoor er nu minder aandacht is voor het WK. Hij wijst erop dat het toernooi dit keer in het najaar wordt gespeeld en niet in de zomer. “En de normale voetbalcompetities zijn ook nog gewoon bezig”, benadrukt hij. De hoge inflatie zou voor bedrijven ook een reden kunnen zijn om hun gebruikelijke WK-pool een keer over te slaan.

Flexvoetbal.nl is een grote speler op het gebied van voetbalpools, maar niet de grootste. Voetbalbalpoules.nl en Scorito telden bij het EK 2020, dat vorig jaar werd gehouden, respectievelijk wel 200.000 en zo’n 500.000 tot 600.000 deelnemers. Nu zitten ze nog maar op 87.000 en 250.000. Toch gaan ze ervan uit dat dit aantal komende dagen nog flink oploopt. Jeroen Klarenbeek, eigenaar van Voetbalpoules.nl, legt uit dat het aantal deelnemers vorig toernooi in de voorafgaande week nog verdubbelde. Hij ziet geen reden waarom dat dit keer niet zou kunnen gebeuren.

Martijn van Dijk, de ondernemer achter Scorito, wijst erop dat zijn site in 2021 ruim een week voor de start van het EK zelfs nog wat minder inschrijvingen had voor een WK-pool dan dit keer. “We lopen eigenlijk dus iets voor.” Dit is volgens Van Dijk ook te danken aan het feit dat Scorito niet alleen WK-pool aanbiedt, maar ook sportspellen met bijvoorbeeld wielerkoersen of Formule 1. Daar doen steeds meer mensen aan mee en die mensen zijn volgens Van Dijk dan ook sneller geneigd om een WK-pool in te vullen.