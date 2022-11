Pakkende bedrijfsnaam belangrijker dan vaak wordt gedacht

Recente cijfers van het CBS en de Kamer van Koophandel laten zien dat Nederland ruim 1,1 miljoen zelfstandig ondernemers kent. Het gaat hier om mensen die met hun onderneming hun hoofdinkomen verdienen. Neem je alle zelfstandige die naast hun hoofdinkomen in loondienst ook nog ondernemen mee, dan gaat het zelfs om 1,4 miljoen Nederlanders. Om in die zee van ondernemers te slagen is een pakkende bedrijfsnaam het eerste wat nodig is. Zonder zo’n pakkende naam verdwijn je al snel naar de achtergrond.

Meer kans van slagen

Naast dat je zonder sterke bedrijfsnaam minder goed gevonden wordt, is een sterke bedrijfsnaam ook een uiting van de kwaliteit die je biedt. Op het moment dat een bedrijf een zwakke naam heeft, laat dat bedrijf min of meer zien dat zij niet de beste zijn in wat zij doen of aanbieden.

Een pakkende, sterke bedrijfsnaam kan daarom bijdragen aan het slagen van de onderneming. Onderzoeken in Nederland, Amerika en Engeland tonen bijvoorbeeld aan dat een bedrijf met een korte naam 50% meer kans van slagen heeft en dat een bedrijf met een pakkende naam veel minder geld aan reclame kwijt is. Niet geheel onbelangrijk is ook dat ongeveer 72% van de mensen aankoopbeslissingen nemen op basis van de naam van een bedrijf én dat maar liefst 75% meer wil betalen als de naam leuk is.

Een pakkende bedrijfsnaam

Het is dus gewenst om een pakkende bedrijfsnaam te hebben. Een bedrijfsnaam bedenken is echter niet altijd zo eenvoudig als het klinkt. Er moet met meer rekening worden gehouden dan in eerste instantie gedacht wordt. Zo moet de naam gericht zijn op de ideale klant, wekt de naam het liefst een gevoel of emotie op, geeft de naam een hint van hetgeen het bedrijf doet of aanbiedt en is de naam vooral niet te moeilijk.

In de zoektocht naar een naam voor je bedrijf kun je online hulp vinden. Bijvoorbeeld met een bedrijfsnaam generator. Zo’n bedrijfsnaam generator is een online tool die voor jou aan de slag gaat om namen te genereren. Het fijne aan een dergelijke generator is dat deze meestal gratis te gebruiken is en ervoor zorgt dat je creativiteit weer wordt aangewakkerd. Het grote nadeel is wel dat andere gebruikers dezelfde namen te zien krijgen én dat de meeste generators zijn afgesteld op het Engels.

Wat kost uitbesteden?

Tegenwoordig kun je op een voordelige manier hulp vinden bij het bedenken van een bedrijfsnaam. Zo biedt bedrijfsnaam.nl marketing en reclamebedrijven diensten aan om voor jou een naam, logo en soms website te bouwen. Het is ook mogelijk om kant en klare bedrijfsnamen kopen. Zij bieden het hele pakket: naam, logo en domeinnaam. Daarmee wordt het bedrijf het werk volledig uit handen genomen en kan de ondernemer diezelfde dag nog aan de slag met zijn/haar bedrijfsnaam, logo’s en site.