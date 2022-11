Pinnen met smartphone wint flink aan populariteit

Nederlanders pinnen steeds vaker met hun smartphone of bijvoorbeeld hun smartwatch. In oktober is al de miljardste kaartloze pinbetaling van dit jaar uitgevoerd. Volgens Betaalvereniging Nederland zijn er in heel dit jaar waarschijnlijk wel zo’n 1,5 miljard van die transacties te verwachten.

Vorig jaar ging het nog om minder dan een miljard kaartloze pinbetalingen. Betaalvereniging Nederland geeft aan dat van al de pintransacties inmiddels 30 procent zonder pas gebeurt. Aan het begin van dit jaar was dat aandeel nog 20 procent.

Uit de cijfers komt verder naar voren dat er in oktober meer dan 471 miljoen pinbetalingen plaatsvonden bij Nederlandse kassa’s. Daarmee was een totaalbedrag gemoeid van 12,1 miljard euro. Dat laatste is meer dan in oktober vorig jaar toen nog sprake was van een record.

Afgelopen maand ging het toch niet om een nieuw record. Het hoogste aantal en de hoogste pinomzet per maand ooit werden afgelopen mei gemeten. Dat ging om bijna 472 miljoen pinbetalingen, goed voor een totaalbedrag van 12,6 miljard euro.