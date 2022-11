PostNL verwacht drukte feestdagenseizoen goed aan te kunnen

Sinterklaas is bijna in het land en daarmee breekt voor PostNL ook de drukke eindejaarsperiode aan. Het post- en pakketbedrijf verwacht de komende tijd op drukke dagen tot wel 2 miljoen pakketten te verwerken. Dat is nagenoeg een verdubbeling ten opzichte van de normale niveaus. PostNL verwacht de drukte goed aan te kunnen.

Om de drukte het hoofd te bieden heeft PostNL al vanaf de zomer een reeks maatregelen genomen. Zo worden er extra vrachtwagens ingezet om de pakketten te vervoeren. Verder wordt het aantal bezorgdagen uitgebreid. Ook is personeel ingelicht over de dagen dat er extra of langer moet worden gewerkt. PostNL verwacht piekdrukte rond het uit de Verenigde Staten overgewaaide koopjesfestijn Black Friday op 25 november en in de week voor pakjesavond. Daarna staat Kerstmis voor de deur.

PostNL raadt consumenten aan op tijd te bestellen, ook om de drukte te spreiden. Daardoor kunnen vertragingen beter voorkomen worden. Op piekdagen zijn zo’n 1250 vrachtwagens onderweg en rijden pakketbezorgers in totaal rond de 6000 ritten om alles op tijd te kunnen bezorgen.