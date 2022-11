Thuisbezorgd-moeder Just Eat aan kop in licht lagere AEX

Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway was donderdag de sterkste stijger in de AEX-index, die een klein verlies liet zien. Het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl profiteerde onder meer van een sterk kwartaalbericht van zijn Duitse branchegenoot Delivery Hero. Ook breidde Just Eat de samenwerking met pizzaketen Domino’s uit in Ierland en het Verenigd Koninkrijk. Het aandeel won dik 2 procent.

In Frankfurt werd Delivery Hero ruim 6 procent meer waard. De maaltijd- en boodschappenbezorger leed afgelopen kwartaal geen verlies meer op zijn bezorgtak. Ook werd de onderneming iets positiever over het hele jaar. Het bedrijf schreef nog wel rode cijfers bij het onderdeel waar het met eigen keukens ook het eten maakt dat bezorgd wordt.

Beleggers zijn verder vooral in afwachting van het Amerikaanse inflatiecijfer, dat later op de dag verschijnt. De Amerikaanse centrale bank heeft de rente al flink verhoogd om de inflatie terug te dringen. Bij een afkoeling van de inflatie zou de rente in de toekomst mogelijk met kleinere stappen kunnen worden verhoogd. Dat zou goed nieuws zijn voor de aandelenmarkten.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,3 procent lager op 675,25 punten. De MidKap zakte 0,9 procent tot 909,49 punten onder aanvoering van laadpalenmaker Alfen (min 6 procent). De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen verloren tot 0,5 procent.

Verzekeraar Aegon en staalconcern ArcelorMittal behoorden tot de vele dalers in de AEX. Aegon (min 1,5 procent) leed in het derde kwartaal opnieuw verlies door lagere inkomsten uit zijn beleggingen. Ook merkt Aegon dat klanten momenteel minder geneigd zijn om te beleggen vanwege de huidige economische onzekerheid.

ArcelorMittal (min 1,6 procent) had in het derde kwartaal last van de gedaalde staalprijzen en zag de omzet dalen ten opzichte van het voorgaande kwartaal. De kosten van met name energie namen ook een flinke hap uit de winst. Topman Aditya Mittal waarschuwde ook voor de onzekere economische situatie.

IMCD verloor 0,9 procent. De chemicali├źndistributeur boekte in de eerste negen maanden van het jaar flink meer omzet en winst. Topman Piet van der Slikke sprak van sterke resultaten. Ook handhaafde het bedrijf de verwachtingen voor heel 2022.

In de MidKap steeg SBM Offshore 1 procent. De maritiem dienstverlener heeft zijn verwachtingen voor dit jaar opnieuw verhoogd. De onderneming blijft profiteren van de hoge olieprijzen, die ervoor zorgen dat meer wordt geïnvesteerd in olieproductie.

De euro was 0,9947 dollar waard, tegen 1,0046 een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,3 procent minder op 84,76 dollar. Brentolie werd 1 procent goedkoper op 91,75 dollar per vat.