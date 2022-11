Transportbedrijven volgend jaar tot ruim 11 procent duurder uit

Transportbedrijven op de weg krijgen volgend jaar te maken met 8 tot ruim 11 procent hogere kosten. Zo zijn ze onder andere meer geld kwijt aan lonen voor personeel, schrijft onderzoeksbureau Panteia in een rapport voor branchevereniging Transport en Logistiek Nederland. Bij de geschatte kostenstijging hebben onderzoekers niet gekeken naar het effect van de brandstofprijzen, die vaak erg hard schommelen.

Ondernemers in het wegvervoer hebben onder andere te maken met een nieuwe cao voor volgend jaar, die voor ruim 9 procent hogere loonkosten zal zorgen. Dat is een sterkere stijging dan dit jaar. Panteia wijst er ook op dat veel werknemers de transportsector verlaten nu door de krappe arbeidsmarkt ook veel werk elders te vinden is. Ondernemers zijn daardoor ook meer geld kwijt aan het werven van nieuw personeel, maar die kosten zijn niet meegenomen in de ramingen. Naast de hogere loonkosten zijn wegvervoerders ook meer geld kwijt aan afschrijvingen en verzekeringen.

Door Russische inval in Oekraïne zijn de brandstofkosten dit jaar erg hard gestegen. Diesel, waar de meeste vrachtwagens op rijden, is dit jaar gemiddeld bijna 36 procent duurder geworden dan vorig jaar. Ook elektriciteit, vloeibaar gemaakt aardgas en de verplichte bijvoeging Ad-Blue tegen stikstokfuitstoot kostten vervoerders veel meer.

Dat de kosten hard blijven stijgen in de vervoerssector zal mogelijk ook doorspelen in de prijzen in bijvoorbeeld de supermarkt. Naast duurdere grondstoffen wijzen voedingsmiddelenproducenten ook op hogere vervoerskosten die ze voor een deel doorbereken aan de consument, en dat effect zal blijven doorspelen.