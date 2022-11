Verzekeraar Aegon kampt met lagere beleggingsinkomsten

Aegon heeft ook het derde kwartaal van het jaar afgesloten met een verlies. Volgens de verzekeraar gaat het om een papieren verlies, dat te maken heeft met het afdekken van renterisico’s in de Verenigde Staten. Daarnaast merkte Aegon dat klanten momenteel minder geneigd zijn om te beleggen vanwege de huidige economische onzekerheid. Zo waren de resultaten bij onder meer de Nederlandse divisie voor vermogensbeheer en bij de Amerikaanse beleggingsfondsen minder. Dat zorgde ervoor dat verbetering bij de verzekeringsactiviteiten en voordelen uit kostenbesparingen teniet werden gedaan.

Het verlies van het concern kwam uit op 206 miljoen euro. Aegon-topman Lard Friese noemt dit resultaat in een toelichting “boekhoudkundige ruis”. Hij wijst erop dat dit resultaat straks uit de boeken verdwijnt als de nieuwe boekhoudkundige regels van kracht worden.

Het operationele resultaat viel met 429 miljoen euro 11 procent lager uit. Friese legt uit dat de verbeterde verzekeringsresultaten in de VS, de kostenbesparingen en de positieve uitkomsten van groei-initiatieven meer dan tenietgedaan werd gedaan door ongunstige marktomstandigheden. Het bedrijf wist ondanks de hoge inflatie de kosten verder terug te brengen. Het afgelopen kwartaal ging het om een structurele besparing van 50 miljoen euro. In vergelijking met 2019 liggen de kosten zo’n 300 miljoen euro lager.

Aegon kwam recent in het nieuws toen het zijn verzekeringsactiviteiten in Nederland onderbracht bij ASR. Die deal stelt Aegon volgens Friese onder andere in staat om sneller kapitaal terug te geven aan aandeelhouders. Hij benadrukt dat er voor Aegon geen reden is om Nederland te verlaten. Het hoofdkantoor blijft ook gewoon in Nederland. Verzekeren blijft ook de kernactiviteit van Aegon. Het bedrijf had eerder al aangegeven dat het zich richt op kernmarkten Nederland, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en groeimarkten als Spanje, Portugal en Braziliƫ, maar ook China.

Aegon stelt verder maatregelen te nemen om het kapitaal in een Amerikaans portefeuille minder gevoelig te maken voor schommelingen op de aandelenmarkten en om de voorspelbaarheid te vergroten. De verkoop van levensverzekeringen steeg met 24 procent in de Verenigde Staten en met 16 procent in de groeimarkten.