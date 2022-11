Wall Street flink hoger na meevallende inflatie in de VS

De aandelenbeurzen in New York gingen donderdag flink omhoog. Beleggers reageerden positief op de nieuwste inflatiecijfers uit de Verenigde Staten. Die lieten zien dat de inflatie in oktober voor de vierde maand op rij is afgekoeld. De inflatie liep terug tot 7,7 procent, van 8,2 procent in september. De kosten voor levensonderhoud in de grootste economie ter wereld liepen daarmee sterker terug dan verwacht.

De Amerikaanse centrale bank heeft de rente al stevig verhoogd om de hoge inflatie te bestrijden. Beleggers hopen nu dat de Federal Reserve gas kan terugnemen en de rente in de toekomst met kleinere stappen zal verhogen. Bij de vorige vergadering hintte centralebankpresident Jerome Powell al op kleinere stappen. Hij merkte daarbij wel op dat de Fed waarschijnlijk langer zal doorgaan met het verhogen van de rente om het inflatiedoel van 2 procent te realiseren.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang 2,4 procent hoger op 33.336 punten. De brede S&P 500 won 3,5 procent tot 3880 punten en techgraadmeter Nasdaq steeg 4,9 procent tot 10.855 punten.

Beyond Meat ging 13 procent vooruit. De fabrikant van vleesvervangers zag het verlies in het derde kwartaal verder oplopen. Beyond Meat heeft er al langer last van dat mensen door de hoge inflatie voorzichtiger zijn met hun uitgaven in de supermarkt. Daardoor zouden ze de relatief dure vleesvervangers vaker laten staan. Beleggers hadden echter erger gevreesd.

Rivian dikte 17 procent aan. De fabrikant van elektrische voertuigen leed afgelopen kwartaal minder verlies dan verwacht. Ook hield het bedrijf vast aan zijn productiedoelstellingen ondanks problemen in de toeleveringsketen. De Chinese concurrent Nio steeg 13 procent ondanks een groter dan verwacht kwartaalverlies. Het bedrijf verwacht echter dit kwartaal bijna het dubbele aantal auto’s af te kunnen leveren vergeleken met dezelfde periode een jaar geleden.

Bumble verloor 2,6 procent. De datingapp gaf een teleurstellende omzetverwachting af voor het huidige kwartaal. Volgens het bedrijf zijn gebruikers voorzichtiger geworden met het verlengen van hun abonnement vanwege de hoge inflatie.

De malaise in de cryptowereld hield de gemoederen ook bezig. Cryptobeurs Binance liet weten zijn noodlijdende concurrent FTX toch niet over te nemen. Binance trok zijn conclusies na een boekenonderzoek en stelde dat de geldproblemen van FTX te groot zijn. Ook het onderzoek dat de Amerikaanse autoriteiten instellen naar FTX speelde mee in het besluit. De beursgenoteerde concurrent Coinbase (plus 11,7 procent) toonde wat herstel na de zware koersverliezen in de afgelopen dagen.