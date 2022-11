AEX koerst af op positief begin na wereldwijde beursrally

De Amsterdamse AEX-index lijkt vrijdag hoger te gaan openen na de rally van een dag eerder. Het meevallende inflatiecijfer uit de Verenigde Staten galmt nog na op de beurzen. De sterker dan verwachte afkoeling van de consumentenprijzen in de grootste economie ter wereld zorgde donderdag al voor forse koerswinsten op de Europese markten en op Wall Street, waar de graadmeters de grootste dagwinsten sinds 2020 lieten zien. Beleggers hopen dat de Amerikaanse centrale bank de rente in de toekomst minder sterk hoeft te verhogen nu de inflatie wat lijkt af te nemen.

Ook op de Aziatische beurzen werd het optimisme vrijdag voortgezet. In Tokio steeg de Nikkei 3 procent tot het hoogste niveau sinds 13 september. De Hang Seng-index in Hongkong schoot ruim 7 procent omhoog. Naast het meevallende Amerikaanse inflatiecijfer zorgde het nieuws dat China de coronamaatregelen wat gaat versoepelen voor opluchting. Zo heeft China onder meer de quarantainetijd voor internationale reizigers met twee dagen verkort. Eerder werd juist gevreesd dat China het beleid niet zou versoepelen gezien het hoge aantal coronabesmettingen in het land.

De AEX koerst af op een openingswinst van 1 procent, na de opmars van 3,5 procent een dag eerder. Ook de andere Europese beurzen lijken met plussen te beginnen.

Op het Damrak kwam Vopak nog met cijfers. Het tankopslagbedrijf zag de omzet in het derde kwartaal stijgen. De nettowinst daalde wel licht ten opzichte van een jaar geleden, maar liet vergeleken met het tweede kwartaal wel een stevige stijging zien. Vopak verhoogde ook zijn verwachting voor het hele jaar.

ASML blijft in de belangstelling staan. De chipmachinemaker is van plan tot en met eind 2025 voor een bedrag van 12 miljard euro aan eigen aandelen te gaan inkopen. Dat maakte het bedrijf bekend in aanloop naar zijn dag voor beleggers die vrijdag wordt gehouden. De inkoop van eigen aandelen door een bedrijf is goed nieuws voor de aandeelhouders omdat de winst van een bedrijf over minder aandelen verdeeld hoeft te worden.

ASML kwam ook met nieuwe verwachtingen voor de langere termijn. Zo wordt voor 2025 nu gerekend op een omzet tussen de 30 miljard en 40 miljard euro. Vorig jaar had ASML nog voor 2025 een prognose uitgesproken voor een omzet tussen de 24 miljard en 30 miljard euro. Het bedrijf uit Veldhoven verklaarde daarbij dat de groeiverwachtingen voor de chipindustrie nog altijd gezond zijn ondanks de huidige economische onzekerheid.

De euro was 1,0215 dollar waard, tegen 1,0168 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,2 procent meer op 88,39 dollar. Brentolie werd 2,1 procent duurder op 95,59 dollar per vat.