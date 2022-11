AEX verder omhoog na rally, Vopak flink hoger na cijfers

De AEX-index op het Damrak ging vrijdag verder omhoog na de rally een dag eerder. Het nieuws dat China de strenge coronamaatregelen wat gaat versoepelen zorgde voor opluchting. Ook galmde het meevallende inflatiecijfer uit de Verenigde Staten nog na op de financiƫle markten. Beleggers hopen dat de Amerikaanse centrale bank de rente in de toekomst minder sterk hoeft te verhogen nu de inflatie wat lijkt af te nemen. Dat zorgde vooral voor sterke winsten bij de chip- en techbedrijven.

Bij de middelgrote bedrijven vielen de resultaten van Vopak in de smaak. Het tankopslagbedrijf zag de omzet in het derde kwartaal stijgen en verhoogde zijn verwachting voor het hele jaar. Het aandeel werd beloond met een koerswinst van bijna 10 procent.

De hoofdindex in Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,9 procent hoger op 706,80 punten. De graadmeter won een dag eerder al 3,5 procent en lijkt zich steviger boven de 700 puntengrens te nestelen. De MidKap klom 1 procent tot 941,09 punten onder aanvoering van Vopak. De beurzen in Frankfurt en Parijs wonnen tot 1 procent. De Londense FTSE steeg 0,5 procent, ondanks een krimp van de Britse economie in het derde kwartaal.

De Hang Seng-index in Hongkong schoot 7,7 procent omhoog onder aanvoering van de grote Chinese techbedrijven. Zo steeg Tencent, waarin techinvesteerder Prosus een groot belang heeft, ruim 11 procent. Prosus won op zijn beurt meer dan 4 procent en was daarmee de sterkste stijger in de AEX. Andere sterke stijgers bij de hoofdfondsen waren zorgtechnologieconcern Philips en maaltijdbezorger Just Eat Takeaway, met winsten van 4 procent. Dataleverancier RELX voerde de schaarse dalers aan met een verlies van dik 1 procent.

De chipfondsen ASMI, Besi en ASML gingen ook verder omhoog na de stevige koerswinsten een dag eerder. Chipmachinefabrikant ASML, die donderdag al bijna 10 procent won, steeg 2,5 procent. ASML liet voorafgaand aan een beleggersdag weten tot en met eind 2025 voor 12 miljard euro aan eigen aandelen te gaan inkopen. De inkoop van eigen aandelen door een bedrijf is goed nieuws voor de aandeelhouders omdat de winst van een bedrijf over minder aandelen verdeeld hoeft te worden.

Daimler Truck won 0,5 procent in Frankfurt. De Duitse vrachtwagenfabrikant verhoogde zijn omzetverwachting voor het hele jaar na sterke resultaten in het afgelopen kwartaal. Ondanks de aanhoudende toeleveringsproblemen en hogere prijzen van grondstoffen en energie zag het bedrijf de verkopen flink toenemen.

De euro was 1,0229 dollar waard, tegen 1,0168 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,5 procent meer op 88,61 dollar. Brentolie werd 2,4 procent duurder op 95,96 dollar per vat.