Apple en Amazon aangeklaagd voor prijsafspraken iPhone en iPad

Techbedrijven Apple en Amazon zijn in de Verenigde Staten aangeklaagd. De bedrijven worden ervan beschuldigd afspraken te hebben gemaakt over de prijzen voor iPads en iPhones. Dat zouden de bedrijven doen door andere verkopers van de nieuwste Apple-producten van de website van Amazon uit te sluiten, aldus berichten van persbureau Reuters.

Een overeenkomst die in januari 2019 van kracht werd, bepaalde dat Apple Amazon kortingen tot 10 procent geeft op zijn producten. In ruil daarvoor stond Amazon slechts zeven van de zeshonderd wederverkopers toe zijn platform te blijven gebruiken. Volgens de klagers is het opwerpen van drempels om concurrenten buiten de deur te houden, en op deze wijze het verhogen van prijzen, precies het soort gedrag dat het Amerikaanse Congres via antitrustwetten wil voorkomen.

In het derde kwartaal van dit jaar waren de gecombineerde productinkomsten van Apple en Amazon meer dan 125 miljard dollar. Onlangs zette een Italiaanse rechter een streep door een boete van 173 miljoen euro die de antitrustcommissie van Italiƫ aan Apple en Amazon had opgelegd wegens vermoedelijke prijsafspraken.