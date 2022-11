ASML verwacht niet minder vraag als Chinese markt wegvalt

Als ASML om geopolitieke redenen zijn chipmachines niet meer aan China mag leveren, zal dat het Veldhovense bedrijf niet echt raken. Dat heeft topman Peter Wennink van de maker van chipmachines gezegd tijdens een investeerdersdag. Er is volgens de ASML-directeur namelijk genoeg vraag op ander plekken doordat landen als de Verenigde Staten en regio’s als Europa op technologisch gebied onafhankelijk willen worden en dus veel geld steken in de bouw van chipfabrieken.

De VS kwamen vorige maand met strengere regels voor de levering van geavanceerde chips aan China en voor apparatuur die nodig is om die chips te maken. ASML liet toen al weten dat die regels voor het bedrijf weinig veranderden. ASML had al geen exportvergunning voor de verkoop van zijn modernste EUV-chipmachines aan China. Als China echt uitgesloten wordt, kan er wel “een tijdelijk dipje” ontstaan. “Maar uiteindelijk moeten die chips gemaakt worden”, reageert Wennink laconiek.

Door de grote hoeveelheid investeringen in chipfabrieken in de VS en Europa denkt ASML de omzet flink te kunnen verhogen. Die moet in 2025 40 miljard euro bedragen en in 2030 tot wel 60 miljard euro. Vorig jaar kwam de omzet uit op 18,6 miljard euro.

Die forse omzetstijging komt ook omdat het bedrijf steeds meer kan vragen voor de EUV-machines, waarvan ASML de enige leverancier is. Tot 2030 verwacht het bedrijf die markt als enige te blijven bedienen. Bovendien zal de vraag naar geavanceerde chips steeds verder toenemen, onder meer vanuit de autosector. Door allerlei geavanceerde hulpsystemen in auto’s zijn daar steeds snellere chips voor nodig.

Maar om te blijven groeien is ook meer productiecapaciteit nodig. ASML wil daar zo’n 500 miljoen euro per jaar in investeren.

Al voor de investerdersdag maakte ASML bekend voor 12 miljard euro aan eigen aandelen te gaan inkopen. Daarmee wil het bedrijf aandeelhouders belonen. Als een bedrijf aandelen opkoopt, komt er extra vraag en gaat de prijs omhoog.