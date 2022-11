AWVN: sterkste cao-loonstijging in veertig jaar

De lonen van werknemers in cao’s zijn in veertig jaar niet zo hard gestegen. Volgens adviseur voor arbeidsvoorwaarden AWVN was de gemiddelde loonafspraak vorige maand 4,7 procent. Daarmee gaan de lonen nog niet zo hard omhoog als de kosten voor de dagelijkse levensbehoeften.

Sinds de jaarwisseling zijn 283 cao’s afgesloten, voor in totaal 2,7 miljoen werknemers. Met de oktobercijfers erbij is de gemiddelde loonstijging in cao’s 3,5 procent. In oktober kwamen zeventien nieuwe cao’s tot stand. Dat is minder dan het gemiddelde van de afgelopen jaren voor oktober.

De relatief sterke stijging heeft alles te maken met de krapte op de arbeidsmarkt. Werkgevers kunnen zich daardoor niet veroorloven om personeel maar weinig extra loon te bieden. Daarnaast maken veel werknemers zich zorgen over de hoge inflatie, waarvoor ze ook gecompenseerd willen worden. Ook groeide de Nederlandse economie de afgelopen kwartalen sterk.