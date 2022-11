Aziatische beurzen flink hoger na versoepeling coronabeleid China

De Aziatische aandelenbeurzen gingen vrijdag flink omhoog. Beleggers reageerden verheugd op de meevallende inflatiecijfers uit de Verenigde Staten. Die wakkerden de hoop aan dat de Amerikaanse centrale bank het rustiger aan kan gaan doen met het agressief verhogen van de rente om de inflatie te beteugelen. Ook het nieuws dat China de coronamaatregelen gaat versoepelen zorgde voor optimisme.

Chinese staatsmedia meldden dat China de quarantainetijd voor internationale reizigers met twee dagen heeft verkort. In plaats van reizigers bij aankomst in het land zeven dagen in een gecentraliseerde quarantainevoorziening te laten verblijven, bepalen de nieuwe regels een quarantaine van vijf dagen, gevolgd door drie dagen thuisobservatie. Eerder werd juist gevreesd dat China het beleid niet zou versoepelen gezien het hoge aantal coronabesmettingen in het land. Zo telde China donderdag nog ruim 10.000 nieuwe coronabesmettingen. Dat was het hoogste aantal sinds eind april. In de hoofdstad Beijing ging het om 114 nieuwe gevallen. Dat was het hoogste aantal in ruim een jaar.

De Hang Seng-index in Hongkong schoot bijna 8 procent omhoog. Vooral de grote Chinese techbedrijven lieten stevige winsten zien in navolging van de rally van de Amerikaanse techgraadmeter Nasdaq. Alibaba, Tencent en JD.com wonnen meer dan 10 procent. In Shanghai stond tussentijds een winst van 2,6 procent op de borden.

In Tokio steeg de Nikkei 3 procent. De Japanse hoofdindex eindigde daarmee op het hoogste niveau sinds 13 september. Beleggers waren onder meer in afwachting van de resultaten van de grote Japanse techinvesteerder Softbank die de voorbije kwartalen verliezen in de boeken zette. Softbank sloot met een winst van bijna 2 procent. In Australiƫ won de All Ordinaries 2,8 procent en de Kospi in Seoul dikte ruim 3 procent aan.