Boskalis meldt stijging winst en omzet na druk kwartaal

Baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis heeft naar eigen zeggen een druk kwartaal achter de rug waarbij het de winst en de omzet zag stijgen, afgezet tegen de prestaties in de eerste jaarhelft. De onderneming hield evenwel vast aan zijn verwachtingen voor dit jaar waarbij het een bedrijfsresultaat van 500 miljoen euro verwacht.

Boskalis werkt momenteel onder andere aan de realisatie van een nieuwe luchthaven in een baai bij de Filipijnse hoofdstad Manilla. Ook is het bedrijf betrokken bij de aanleg van de Fehmarnbelttunnel die Denemarken met Duitsland verbindt. Verder voert het bedrijf werkzaamheden uit in de haven van Helsinki en werd ook een grote opdracht in de Antwerpse haven binnengesleept. In Nederland werkt Boskalis onder andere aan het versterken van de Markermeerdijken boven Amsterdam.

Boskalis, dat onlangs van de beurs verdween na de overname door investeerder HAL, meldde geen winst en omzetcijfers. Het bedrijf zei wel voor zeker 5,1 miljard euro aan werk op de plank te hebben liggen. Die opdrachten hebben ook veelal te maken met de energietransitie en kustbescherming.

Voor het hele jaar houdt Boskalis verder rekening met ongeveer 450 miljoen euro aan investeringen. Dat is exclusief geld dat mogelijk nodig is voor het doen van overnames.