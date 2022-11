CBS: recordaantal toeristen boekt overnachting in Nederland

Nederlandse hotels, campings en huisjesterreinen hebben in het derde kwartaal gezamenlijk een recordaantal gasten verwelkomd. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) sliepen in totaal 14,6 miljoen gasten minstens één nacht in ons land. Dat is het hoogste aantal dat in het derde kwartaal is gemeten sinds 2012, toen het statistiekbureau begon met het bijhouden van deze cijfers.

Het aantal toeristen uit binnen- en buitenland samen lag 15 procent hoger dan in het derde kwartaal van 2021. Vergeleken met het derde kwartaal van 2019, het laatste jaar voor corona, overnachtten 4 procent meer mensen in Nederland.

De stijging ten opzichte van 2021 komt vooral doordat er meer gasten uit het buitenland naar Nederland kwamen. Ruim een derde van alle gasten die in het vorig kwartaal een overnachting boekte, kwam uit het buitenland. Van die groep kwamen de meeste toeristen uit Duitsland (bijna 2,2 miljoen) en België (714.000). Vergeleken met het derde kwartaal van 2021 steeg vooral het aantal bezoekers uit het Verenigd Koninkrijk.

In vrijwel alle provincies sliepen in de periode van juli tot en met september meer toeristen dan een jaar eerder. In Noord-Holland steeg het aantal gasten met 57 procent op jaarbasis het hardst. Volgens het CBS komt dit vooral doordat toeristen Amsterdam weer beter wisten te vinden. Ook accommodaties in Zuid-Holland en Noord-Brabant verwelkomden aanzienlijk meer gasten dan in 2021.