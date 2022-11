Consumentenbond sleept KLM voor rechter om terugbetaling tickets

De Consumentenbond heeft KLM voor de rechter gesleept omdat honderden klanten van het failliete reisconcern D-Reizen nog altijd op het geld wachten van hun geannuleerde KLM-tickets. De luchtvaartmaatschappij zou aansprakelijk zijn voor de schade die neerkomt op gemiddeld 800 euro per persoon.

Volgens de belangenbehartiger van consumenten hebben passagiers van wie de vlucht is geannuleerd het recht om hun geld terug te krijgen. Maar KLM betaalde het geld voor de reizigers terug aan het reisbureau waar ze hun ticket hadden geboekt. In het geval van D-Reizen zorgde dat voor problemen. Het bedrijf stortte dat geld niet terug aan de klanten maar ging failliet.

De Consumentenbond hamert erop dat de passagiers nog altijd recht hebben op terugbetaling door de luchtvaartmaatschappij. Maar KLM weigert dit. De maatschappij heeft eerder gezegd het ticketgeld aan D-reizen te hebben terugbetaald en daarmee aan zijn verplichtingen te hebben voldaan.

“Deze rechtszaak komt niet uit de lucht vallen”, stelt Consumentenbond-directeur Sandra Molenaar in een toelichting. In juni werd al bekend dat de Consumentenbond een gedupeerde van KLM wilde gaan bijstaan om het geld via de rechter terug te vorderen. Nu is daadwerkelijk de dagvaarding verstuurd. KLM heeft de Consumentenbond laten weten in verweer te gaan.