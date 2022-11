Cryptobedrijven omlaag op beurs na omvallen branchegenoot FTX

Cryptobedrijven als Coinbase, Riot Blockchain en Marathon Digital leverden vrijdag in de openingshandel op Wall Street tot bijna 5 procent aan beurswaarde in. De cryptowereld werd opgeschud doordat cryptobeurs FTX uitstel van betaling heeft aangevraagd. De algehele stemming op de beurs was verder gemengd na de sterkste koersrally sinds 2020 een dag eerder.

Het noodlijdende FTX was al hard op zoek naar financiering terwijl klanten massaal hun ingelegde geld terughaalden. Toezichthouders hadden ondertussen sommige bezittingen van het bedrijf bevroren. De hele kwestie heeft ervoor gezorgd dat miljarden aan waarde van digitale munten in rook zijn opgegaan. Nu is uitstel van betaling aangevraagd. Oprichter Sam Bankman-Fried treedt terug als topman van het handelsplatform.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,2 procent lager op 33.621 punten. De brede S&P 500 won 0,3 procent tot 3965 punten, na de koerswinst van 5,5 procent een dag eerder. De Nasdaq steeg 0,4 procent tot 11.158 punten. De techgraadmeter kreeg er donderdag ruim 7 procent bij.

Het meevallende inflatiecijfer, dat donderdag naar buiten werd gebracht, blijft de financiƫle markten bezighouden. Beleggers hopen dat de rente in de Verenigde Staten nu minder sterk hoeft te worden verhoogd om de inflatie te beteugelen. Berichten uit China over een versoepeling van de strenge coronamaatregelen in het land, zorgen daarnaast voor enige opluchting.

Apple verloor bijna 1 procent en Amazon ging 2 procent omhoog. Het techconcern en de webwinkel zijn volgens persbureau Reuters in de Verenigde Staten aangeklaagd. De bedrijven worden ervan beschuldigd afspraken te hebben gemaakt over de prijzen voor iPads en iPhones. Dat zouden de bedrijven doen door andere verkopers van de nieuwste Apple-producten van de website van Amazon uit te sluiten.

Taallessenapp Duolingo zakte meer dan 12 procent. Het bedrijf, dat vorig jaar zomer naar de beurs ging, boekte afgelopen kwartaal minder omzet dan verwacht. Het kwartaalverlies viel wel iets minder groot uit dan gevreesd.

De euro steeg in waarde door het vooruitzicht van kleinere rentestappen in de VS. De eenheidsmunt was 1,0286 dollar waard, tegen 1,0168 dollar een dag eerder. De olieprijzen gingen omhoog door de versoepeling van het coronabeleid in China, de grootste olie-importeur ter wereld. Een vat Amerikaanse olie kostte 3,3 procent meer op 89,37 dollar. Brentolie werd 2,7 procent duurder op 96,23 dollar per vat.