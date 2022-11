Cryptobeurs FTX vraagt om uitstel van betaling, topman afgetreden

Cryptobeurs FTX vraagt in de Verenigde Staten uitstel van betaling aan. Oprichter Sam Bankman-Fried treedt terug als topman van het handelsplatform. Hij wordt opgevolgd door John J. Ray III, een grote naam in het puinruimen na faillissementen van Amerikaanse bedrijven.

FTX en tientallen gelieerde bedrijven hebben gekozen voor een zogeheten Chapter 11-faillissementsprocedure in de Amerikaanse staat Delaware. Die procedure stelt bedrijven die niet meer aan hun financiƫle verplichtingen kunnen voldoen in staat om toch nog actief te blijven terwijl ze werken aan een doorstart. De faillissementsprocedure geldt onder andere cryptobeleggingsfirma Alameda Research, die eerder deze week alle activiteiten staakte.

Bankman-Frieds cryptomuntenimperium kwam begin deze week aan het wankelen door de waardedaling van de eigen munt die FTX uitgeeft, de FTT. Zijn cryptobeurs kampte door die val met liquiditeitsproblemen. Daarop kondigde de concurrerende cryptobeurs Binance aan FTX te willen overnemen, maar zag daar na boekenonderzoek vanaf. Ook speelde mee dat Amerikaanse autoriteiten een onderzoek hebben ingesteld naar FTX.

Door het klappen van de overname kwam het voortbestaan van FTX in gevaar. Het bedrijf krijgt door de faillissementsprocedure nu de ruimte om de schade voor schuldeisers en andere betrokkenen zo klein mogelijk te houden, meldt FTX via Twitter. “Ik wil iedere werknemer, klant, schuldeiser, partner, aandeelhouder, investeerder, overheidsinstantie en andere betrokkenen verzekeren dat we we dit met ijver, grondigheid en transparantie zullen doen”, verklaart de nieuwe topman Ray.

Ray wordt vaak aangesteld als bestuurder bij bedrijven die failliet gaan. Zo gaf hij leiding aan de afhandeling van het failliete Enron, een Amerikaanse energieleverancier die na een groot boekhoudschandaal omviel.

Bankman-Fried blijft nog wel betrokken bij FTX, om “te helpen bij een ordelijke transitie”.