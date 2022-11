Cryptobeurzen stijgen hard op Wall Street na ondergang concurrent

Cryptobeurzen Coinbase en Bakkt zijn vrijdag hard omhoog gegaan op Wall Street na de ondergang van branchegenoot FTX. Dat bedrijf, dat al dagen in het nieuws was vanwege liquiditeitsproblemen, vroeg uitstel van betaling aan. Beleggers denken dat Coinbase, dat haast 13 procent hoger werd gezet, en Bakkt (plus 10,6 procent) na het verdwijnen van FTX hun marktaandeel kunnen vergroten.

Het noodlijdende FTX was al hard op zoek naar financiering terwijl klanten massaal hun ingelegde geld terughaalden. Toezichthouders hadden ondertussen sommige bezittingen van het bedrijf bevroren. De hele kwestie heeft ervoor gezorgd dat miljarden aan waarde van digitale munten in rook zijn opgegaan. Nu is uitstel van betaling aangevraagd. Oprichter Sam Bankman-Fried treedt terug als topman van het handelsplatform.

Andere cryptobedrijven hadden het lastiger op Wall Street dan de cryptobeurzen. Riot Blockchain en Marathon Digital leverden tot 2,1 procent in. Daarmee maakten ze wel een groter verlies aan het begin van de handelsdag goed.

Ook het algehele sentiment op Wall Street veerde op na een wisselend begin. Alle grote indexen eindigden in de plus. De Dow-Jonesindex eindigde 0,1 procent hoger op 33.747,86 punten. De brede S&P 500 won 0,9 procent tot 3992,93 punten, na de koerswinst van 5,5 procent een dag eerder. De Nasdaq steeg 1,9 procent tot 11.323,33 punten. De techgraadmeter kreeg er donderdag ruim 7 procent bij.

Apple steeg bijna 2 procent en Amazon ging 4,3 procent omhoog. Het techconcern en de webwinkel zijn volgens persbureau Reuters in de Verenigde Staten aangeklaagd. De bedrijven worden ervan beschuldigd afspraken te hebben gemaakt over de prijzen voor iPads en iPhones. Dat zouden de bedrijven doen door andere verkopers van de nieuwste Apple-producten van de website van Amazon uit te sluiten.

De kleine games-app Snail viel op met een stijging van 33 procent. Dat kwam door een aangekondigde aandeleninkoop op de tweede handelsdag van het bedrijf op Wall Street. Na de beursintroductie donderdag verloor het bedrijf 55 procent aan waarde en Snail besloot daarop een deel van de opbrengst van de beursgang in te zetten om de koers van het aandeel te stutten.

De euro steeg in waarde door het vooruitzicht van kleinere rentestappen in de VS. De eenheidsmunt was 1,0358 dollar waard, tegen 1,0334 dollar bij de slotbel in Europa. De olieprijzen gingen omhoog door de versoepeling van het coronabeleid in China, de grootste olie-importeur ter wereld. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,9 procent meer op 88,99 dollar. Brentolie werd 2,5 procent duurder op 96,02 dollar per vat.