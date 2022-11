Duitse inflatie op hoogste niveau in zeventig jaar

De Duitse inflatie is in oktober definitief uitgekomen op 10,4 procent op jaarbasis. Daarmee is sprake van de sterkste prijsstijging in zeventig jaar.

Het percentage van de definitieve berekening kwam overeen met het gemelde cijfer bij een voorlopige raming. Een maand eerder gingen de prijzen in Duitsland, de belangrijkste handelspartner van Nederland, in doorsnee nog met 10 procent omhoog. Voor het hele jaar wordt in Duitsland op een inflatie van 7,1 procent gerekend.

De Duitse economie gaat gebukt onder de enorme prijsstijgingen voor energie. Maar ook veel andere goederen en diensten worden in rap tempo duurder. Door de oorlog in Oekraïne zijn ook leveringsketens verstoord. De prijzen voor energie stegen op jaarbasis met 43 procent. Eten en drinken werd ruim een vijfde duurder.

Zonder de sterk schommelende prijzen voor energie en voeding was sprake van een inflatieniveau van 6,5 procent. Goederen waren bijna 18 procent duurder dan een jaar eerder. Voor diensten moest in doorsnee 4 procent meer worden betaald.

Op maandbasis stegen de consumentenprijzen met 0,9 procent zoals ook bij een eerdere raming werd gemeld, aldus het Duitse bureau voor de statistiek. Volgens de geharmoniseerde Europese meetmethode steeg de inflatie met 1,1 procent na een stijging met 2,2 procent in september. Ook dit definitieve cijfer kwam overeen met de eerder gepubliceerde voorlopige raming.