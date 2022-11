FTX op zoek naar financiering, toezichthouders bevriezen activa

De in problemen geraakte cryptobeurs FTX is hard op zoek naar financiering nu klanten massaal hun ingelegde geld terughalen. Toezichthouders hebben ondertussen sommige bezittingen van de noodlijdende cryptobeurs FTX bevroren. Sectorgenoten van FTX doen er alles aan om de verliezen te beperken nu de liquiditeitsproblemen bij FTX groter worden.

De onrust bij FTX duurt nu al een week. Deze begin met een run op FTX, een van de grootste cryptobeurzen, toen de problemen aan het licht kwamen. Daarna volgde de mislukte overname door concurrent Binance. De hele kwestie heeft ervoor gezorgd dat miljarden aan waarde van digitale munten verdampten. FTX is op zoek naar miljarden. Zonder extra geld zal FTX omvallen.

Ondertussen heeft de Securities Commission Of the Bahamas activa van FTX Digital Markets, een dochteronderneming van FTX, bevroren. FTX-topman Sam Bankman-Fried zou op zijn beurt onderzocht worden door de Amerikaanse Securities and Exchange Commission voor mogelijke overtredingen van de regels.

Bitcoin tuimelde vrijdag met 4 procent naar iets minder dan 16.900 dollar. De munt verloor deze maand al bijna een vijfde van zijn waarde. FTX’s token FTT stond ruim een kwart lager. Het verlies voor die munt is bijna 90 procent deze maand.

Volgens kenners is het vertrouwen in crypto’s in korte tijd verdwenen. Er is ook nog geen zicht op wanneer het vertrouwen weer terugkomt. Kenners menen ook dat een redding van FTX puur en alleen voor de klanten en het crypto-ecosysteem van belang is. FTX zelf is als handelsplaats niet meer te redden, omdat het alle geloofwaardigheid heeft verloren.

Vanuit de VS klinkt ondertussen de roep om actie. Zo zouden er nieuwe regels moeten worden gemaakt om meer grip te krijgen op de sector. Ook moet de ineenstorting van FTX worden onderzocht, zo klinkt het.

De onrust bij FTX raakt ook andere cryptobedrijven. Cryptokredietverstrekker BlockFi zei uitbetalingen aan klanten te pauzeren totdat er duidelijkheid was over FTX. Broker Genesis Trading maakte bekend dat zijn derivatenactiviteiten ongeveer 175 miljoen dollar aan vergrendelde fondsen op FTX hebben.