Koopjesjager voorzichtiger op Singles Day door economisch malheur

Koopjesfestijn Singles Day, een tegenhanger van Valentijnsdag, heeft in China voor miljarden aan omzet gezorgd. Maar door de huidige economische problemen was de koopdrift onder consumenten wel iets minder dan gebruikelijk.

Volgens een schatting van onderzoeksbureau Syntun bedroegen de inkomsten op platforms van webwinkelreuzen als Alibaba en JD.com tussen donderdag 20.00 uur en vrijdag 14.00 uur (lokale tijd) bij elkaar zo’n 262 miljard yuan, omgerekend zo’n 36 miljard euro. Analisten stelden dat de koopdrift minder was in vergelijking met voorgaande jaren. Dat komt ook door het strenge coronabeleid in China, dat de economie en het consumentenvertrouwen raakt. Daardoor waren mensen minder happig op het doen van uitgaven.

Niettemin kan de gecombineerde waarde van de sinds eind oktober verkochte producten “voor het eerst 1 biljoen yuan overschrijden”, aldus onderzoeksbureau Forrester. Volgens techanalist Liu Xingliang richten bedrijven zich momenteel minder op de verkoop, maar meer op winst en het percentage bezoekers dat tot een aankoop overgaat. “Na zoveel jaren is het logisch dat Singles Day minder populair wordt,” zei hij. Liu wees er verder op dat de grotere belangstelling voor livestreamed sales een lichtpuntje was.

Singels Day, dat ooit door Alibaba is bedacht, is vooral bedoeld als viering van het vrijgezellenbestaan, ge├»nspireerd op de vier enen die de datum 11 november (11-11) aanduiden. Ooit stond Singles Day te boek als een festijn van uitzinnige consumptie onder leiding van Alibaba’s oprichter Jack Ma. De laatste jaren is dit minder, ook doordat Beijing strenger optreedt tegen onlineplatforms. Daarnaast is er ook vanuit staatsmedia minder aandacht voor het festijn. Winkels zouden ook minder kortingen geven dan voorheen.