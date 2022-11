Makelaarsland: huizenzoekers bieden minder vaak boven vraagprijs

Huizenzoekers bieden de laatste tijd steeds minder vaak boven de vraagprijs, merkt de grote onlinemakelaar Makelaarsland. Inmiddels zou de situatie terug zijn op het niveau van 2018, wat weer een signaal is dat de woningmarkt in Nederland in rap tempo aan het afkoelen is.

Bij Makelaarsland was vorige maand nog bijna een op de drie biedingen boven de vraagprijs. In de eerste twee kwartalen van dit jaar ging het nog om meer dan driekwart van de biedingen.

“Qua cijfers is het lang geleden dat zich zo’n situatie heeft voorgedaan”, aldus Makelaarsland-directeur Gijs van Wijgerden. “In 2018 was het namelijk voor het laatst dat we met dit soort percentages te maken hadden. Destijds lag het percentage biedingen boven de vraagprijs met 30 procent nog net iets lager.”

Eerder bleek al uit cijfers dat de huizenprijzen de laatste maanden aan het dalen zijn. Begin dit jaar werden nog de grootste prijsstijgingen in decennia gemeten. Reden voor de omslag is de oplopende rente, waardoor huishoudens minder kunnen lenen voor hun hypotheek.

Economen van banken breken zich het hoofd over de vraag waar dit gaat eindigen. Deskundigen van Rabobank gingen in september nog uit van een prijsstijging in 2023. Maar het beeld kan snel veranderen. Diezelfde bank voorspelde eind vorige maand dat huizen volgend jaar gemiddeld meer dan 3 procent goedkoper zullen worden.

Topvrouw Laura van Geest van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) noemde de dalende huizenprijzen onlangs al een “bron van zorg”. Toch is de situatie volgens haar duidelijk anders dan bij de prijsdaling van ruim tien jaar terug na de financiële crisis. Een forse huizenprijsdaling zou nu niet worden verwacht omdat het woningaanbod achterblijft bij de grote vraag.

Van Wijgerden van Makelaarsland probeert mensen in een verklaring wat gerust te stellen. “Je kan je afvragen of de huidige hysterie op de woningmarkt terecht is. 2022 is geen gek jaar als je verder terugblikt dan 2021. Dát jaar was extreem, dit jaar stabiliseert de markt juist weer”, geeft hij aan. “Het lijkt erop dat kopers en verkopers steeds meer wennen aan een nieuwe werkelijkheid op de woningmarkt en dat zij de gekte een beetje achter zich laten.”