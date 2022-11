Nepaccount Tesla krijgt tienduizenden likes op Twitter

Het omstreden beleid dat ertoe heeft geleid dat twitteraars blauwe vinkjes kunnen kopen om zich vervolgens voor te doen als iemand anders, lijkt nu ook de nieuwe Twitter-baas Elon Musk te hebben geraakt. Een nepaccount, compleet met verificatievinkje, postte onder de naam van elektrischeautofabrikant Tesla, eigendom van de Twitter-topman. Inmiddels lijkt het account verbannen.

Het account met de naam @TeslaReal harkte binnen acht uur tienduizenden likes binnen op posts over de bedrijfsveiligheid en de aandelenkoers. In een van de populairste tweets kondigde het nepaccount de levering van 10.000 Tesla-auto’s aan het Oekraïense leger aan. “Onze auto’s zijn de meest geavanceerde explosieven op de markt”, luidde het bericht.

De afgelopen tijd gingen verscheidene elektrische auto’s in vlammen op, waaronder Tesla’s. Zo meldde de Amerikaanse krant The Washington Post in juni dat een Tesla Model S die al drie weken op een autokerkhof stond spontaan vlam vatte.

Voorheen moesten beroemdheden, politici, journalisten en andere publieke figuren een identiteitsbewijs overleggen voor een blauw vinkje. Maar onder het nieuwe systeem moeten klanten zich abonneren voor 8 dollar per maand om een vinkje te krijgen. Vervolgens kunnen gebruikers hun Twitterprofiel aanpassen, waarna de accounts moeilijk van een officieel account te onderscheiden zijn.

Musk dreigde eerder al om nepaccounts aan te pakken. Elk profiel dat onder de naam van iemand anders wordt beheerd, zonder dat het account was aangemerkt als parodie, zou zonder waarschuwing worden verbannen van Twitter. Ondanks die dreiging duiken er alsnog dergelijke profielen op het socialemediaplatform op.