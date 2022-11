SoftBank zet winst in de boeken na verkoop belang in Alibaba

Telecom-, media-, en techconglomeraat SoftBank Group heeft het tweede kwartaal van het jaar afgesloten met een miljardenwinst. Het resultaat werd vooruitgeholpen door de verkoop van een deel van het belang in de Chinese webwinkel Alibaba. SoftBank sloot de meetperiode af met een winst van omgerekend zo’n 21 miljard euro.

Over de eerste zes maanden van het jaar zette SoftBank nog wel een verlies in de boeken. Dat was vooral het gevolg van het recordverlies in het eerste kwartaal. SoftBank zet enorm in op het vinden en laten groeien van nieuwe techondernemingen over de hele wereld. Daardoor zijn inkomsten kwetsbaar voor de grilligheid van de markten. Het strenge optreden van China tegen de Chinese technologiesector droeg ook bij aan de recente financiƫle problemen van SoftBank.

De investeringen van SoftBank staan ook onder druk door de wereldwijde daling van techfondsen. Dat houdt weer verband met de renteverhogingen die centrale banken wereldwijd doorvoeren om daarmee de inflatie te drukken. Investeringen in ondernemingen zoals het Amerikaanse maaltijdbezorgbedrijf DoorDash en de Koreaanse webwinkel Coupang werden door de daling van de beurzen rap minder waard. SoftBank-baas Masayoshi Son zei eerder al zware tijden te verwachten voor startende technologiebedrijven. Bij investeringsfonds Vision Fund van SoftBank wordt ook ingegrepen in het personeelsbestand.