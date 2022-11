Waakhond waarschuwt Twitter na chaotische dag

De Amerikaanse handelstoezichthouder Federal Trade Commission (FTC) is “bezorgd” om Twitter. De waakhond gaf het sociale medium donderdag een zeldzame waarschuwing nadat verschillende belangrijke medewerkers opstapten in wat door buitenlandse media wordt omschreven als een “chaotische dag”.

Yoel Roth, die bij Twitter verantwoordelijk was voor de veiligheid en integriteit, was een van de belangrijkste medewerkers die donderdag zijn vertrek aankondigde. Hij reageerde sinds de overname door miljardair Elon Musk publiekelijk op zorgen die er bij gebruikers en adverteerders leven over de toekomst van het platform, schrijft The Washington Post. Met hem stapten ook drie belangrijke medewerkers. die verantwoordelijk zijn voor de beveiliging van Twitter, op.

De FTC liet weten “de ontwikkelingen bij Twitter met grote bezorgdheid te volgen” en riep het bedrijf op om aan alle privacy- en beveiligingsvereisten te blijven voldoen. “Geen enkele topman of bedrijf staat boven de wet”, aldus de waakhond.

Musk zou medewerkers van Twitter donderdag, twee weken nadat hij het platform voor 44 miljard dollar overnam, hebben gewaarschuwd voor een mogelijk faillissement. Als het bedrijf niet voldoende geld weet op te brengen met het nieuw ge├»ntroduceerde abonnement om een blauw vinkje te krijgen, “overleeft Twitter mogelijk de volgende economische neergang niet”, aldus de rijkste man ter wereld.

Twitteraars wisten het nieuwe blauwevinkjesbeleid in de afgelopen dagen al te gebruiken om nepaccounts aan te maken en zich zo voor te doen als geverifieerde gebruikers van het platform. Deze privacy-zorgen spelen mogelijk mee bij de beslissing van de FTC om met een waarschuwing te komen.