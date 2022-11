Boerenactiegroep: geen juridische bezwaren tegen ons stikstofplan

Het juridische team van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) ziet geen probleem om het stikstofprobleem op te lossen via het plan van Farmers Defence Force (FDF), zegt althans voorman van de actiegroep Mark van den Oever.

“Er zijn geen gaten in geschoten vanuit de juridische afdeling van LNV. We hebben nu een oplossing, waar iedereen mee vooruit kan. De vraag is wel: is de politieke wil er in Den Haag? Daar maak ik mij wel zorgen over”, aldus Van den Oever. “Maar we weten nu dat ons plan ijzersterk is.”

FDF had vrijdag een overleg over het stikstofplan van de boeren met ambtenaren van LNV, onder wie programmadirecteur stikstof Arjen Doosje. Maandag over een week komt hier uitsluitsel over. Van den Oever zei eerder al dat boeren voorlopig geen actie gaan voeren, in afwachting van de uitkomst van de gesprekken.

Het ministerie van Landbouw wil nog weinig kwijt over het overleg. “We zijn in gesprek met FDF en onderzoeken de mogelijkheden en haalbaarheid van hun plannen”, laat een woordvoerder weten.

Het plan van FDF om uit de stikstofcrisis te komen behelst onder meer dat er wordt afgestapt van de zogeheten kritische depositiewaarde (kdw). Dat is de grens van de hoeveelheid stikstof die een specifiek natuurgebied zou aankunnen. In plaats daarvan willen de boeren dat er een ‘stikstof depositiewaarde’ wordt ingevoerd. Daarbij wordt alle stikstof opgeteld die door sectoren als landbouw, mobiliteit en industrie wordt uitgestoten. Volgens Van den Oever is dit plan mogelijk zonder dat er boeren gedwongen uitgekocht worden.