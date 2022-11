Nog geen akkoord over verlenging graandeal Zwarte Zee

Er is nog geen besluit genomen over verlenging van de graandeal op de Zwarte Zee. Dat heeft de Russische onderminister van Buitenlandse Zaken Sergej Vershinin zaterdag gezegd tegen persbureau TASS. Hij herhaalde nog eens het belang van de ongehinderde toegang van Russisch voedsel en kunstmest tot de wereldmarkten.

Het akkoord over de export van Oekraïense en Russische landbouwproducten via havens aan de Zwarte Zee gold voor een periode van 120 dagen. Die eindigt op 18 november. Vrijdag heeft een Russische delegatie in Genève met vertegenwoordigers van de Verenigde Naties onderhandeld over voortzetting van de overeenkomst. De gesprekken waren nuttig en gedetailleerd, maar tot een nieuwe deal heeft het nog niet geleid.

Vershinin zei dat er nog wat dingen moeten worden geregeld. Een belangrijke wens van het Kremlin is de hernieuwde toelating van een Russische staatsbank die de agrarische sector financiert tot het internationale SWIFT-betalingssysteem. Rusland werd daarvan afgesloten als onderdeel van de westerse sancties wegens de inval in Oekraïne.

Volgens de VN zijn er sinds de deal in juli werd gesloten 10 miljoen ton Oekraïens graan en andere voedingsmiddelen uitgevoerd via de Zwarte Zee. Dat heeft geholpen een wereldwijde voedselcrisis te voorkomen. Rusland klaagt echter regelmatig dat het verschepen van Russisch graan en kunstmest, hoewel niet gesanctioneerd, ernstig wordt bemoeilijkt. Vrachtvaarders hebben door de maatregelen geen toegang tot financiering, verzekering en havens.