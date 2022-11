Tesla overwoog om in China gemaakte auto’s naar VS te halen

De Amerikaanse autofabrikant Tesla heeft overwogen om zijn auto’s die gemaakt worden in China, naar de Verenigde Staten te exporteren. Dat hebben bronnen gezegd tegen persbureau Reuters.

In Shanghai staat de grootste fabriek van het concern. Tot nu toe was de strategie van Tesla om de auto’s die het in Noord-Amerika verkoopt, te bouwen in zijn fabrieken in Fremont in de staat Californië en Austin in Texas.

Elon Musk, de topman van Tesla, noemde de berichtgeving op Twitter “onjuist”. Maar volgens de bronnen is al uitgezocht of onder meer onderdelen van Chinese leveranciers voldoen aan de voorschriften in de Verenigde Staten en Canada. De redenen voor het plan om auto’s uit China te halen zijn lagere Chinese grondstofprijzen, gunstige valuta-effecten en hogere kosten in de VS. Het gaat om de Model 3 en Model Y, die volgend jaar al naar de VS verscheept kunnen worden.

Tesla zou niet de eerste Amerikaanse autofabrikant zijn die in China gemaakte voertuigen naar de VS verscheept. General Motors deed dat al eerder met zijn Buick Envision SUV. GM had toen tevergeefs een verzoekschrift ingediend voor een vrijstelling van 25 procent Amerikaanse importheffingen opgelegd door de regering-Trump.