Ahold Delhaize-baas: we vieren voetbal, maar wel thuis

Albert Heijn wil dat Nederland met zijn allen voetbal viert. “Maar wel thuis”, dat zei topman Frans Muller van Albert Heijn-moeder Ahold Delhaize tijdens het tv-programma WNL op Zondag. Muller werd gevraagd naar de reclamespot die de supermarktketen eerder deze week lanceerde. Daarin vermijdt Albert Heijn iedere vorm van controverse.

Muller legt uit dat de spot al een tijd geleden is gemaakt en dat Albert Heijn trouw is aan voetbalbond KNVB. Het komende WK voetbal zal er geen afvaardiging van Ahold Delhaize naar Qatar gaan. In zijn clip met rapper Typhoon, singer-songwriter Flemming en verschillende Oranjespelers, speelt Albert Heijn duidelijk op veilig met ook een stevige knipoog naar diversiteit.

Rivaal Jumbo maakte eerder een uitglijder omdat in de commercial van de keten een stel dansende bouwvakkers te zien was. Dat zorgde voor een storm van kritiek. De locatie van het toernooi is omstreden vanwege de slechte werkomstandigheden voor de arbeidsmigranten die de stadions moesten bouwen. Jumbo besloot na de ophef met de reclamespot te stoppen en bood excuses aan.