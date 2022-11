Biden: langer gesproken met Xi Jinping dan met wie dan ook

De Amerikaanse president Joe Biden heeft naar eigen zeggen meer tijd doorgebracht met de Chinese president Xi Jinping dan met welke andere wereldleider dan ook. Dat zei Biden tijdens de top van de Association of South-East Asian Nations (ASEAN) in Phnom Penh, waarin hij tevens waarschuwde voor diplomatieke beperkingen. “We moeten gewoon uitzoeken waar de rode lijn ligt en wat voor ieder van ons de belangrijkste zaken zijn voor de komende twee jaar.”

Biden spreekt komende week met Xi tijdens de G20-top in Bali. Hij heeft de voorbije twee jaar zeker vijf keer met Xi gesproken. Maar tot een persoonlijke ontmoeting tussen de twee sinds zij president zijn, kwam het nog niet.

Op zaterdag kondigde Biden aan dat de VS en de ASEAN-lidstaten hun diplomatieke banden zullen aanhalen tot een “alomvattend strategisch partnerschap”. De VS waakt voor teveel invloed van China in de regio. Vorig jaar haalde China zijn partnerschap met de ASEAN-landen al aan tot een soortgelijke status.

Biden zal naar verwachting zondag ook overleg hebben met de Japanse premier Fumio Kishida en de Zuid-Koreaanse president Yoon Suk-yeol. Zij spreken over veiligheidskwesties in de regio rond de Stille Oceaan. Ook de raket- en kernprogramma’s van Noord-Korea staan op de agenda.

De ASEAN is een unie van tien Zuidoost-Aziatische landen die onder andere op economisch, politiek en veiligheidsgebied samenwerken. Het blok heeft naar schatting een totale bevolking van ongeveer 668 miljoen mensen.