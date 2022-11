Britse regering waarschuwt voor pijnlijke maatregelen

De Britse regering waarschuwt voor aanstaande belastingverhogingen die vooral de rijken zullen raken. De komende week komen plannen naar buiten in een poging de economische ravage te herstellen die onder het korte bewind van voormalig premier Liz Truss is veroorzaakt.

Truss’ opvolger Rishi Sunak, die onderweg is naar de G20-top op Bali, heeft gezworen de snel stijgende inflatie onder controle te krijgen. Ook als dat betekent dat bedrijven en consumenten daarvoor de rekening gepresenteerd krijgen. Zijn minister van Financiën, Jeremy Hunt, zei tegen Sky News dat de pijn onevenredig zwaar op de beter gesitueerden zal drukken. Hunt maakt zich op voor een stevige begrotingsverklaring op donderdag.

Hunt gaf toe dat de Britse economie zich waarschijnlijk al in een recessie bevindt. “Maar we zijn een veerkrachtig land en we hebben eerlijk gezegd in onze geschiedenis al voor veel grotere uitdagingen gestaan”, zei hij. “Ik vrees dat we allemaal wat meer belasting gaan betalen.” Hunt ging niet in op details om de puin op te ruimen van de belastingverlagende begroting van Truss. Haar plannen zorgden onder andere voor paniek op de financiële markten. “We zullen van iedereen offers vragen”, benadrukte de minister van Financiën.

Hunt wil naar verluidt de inkomstenbelastingtarieven wijzigen, zodat de belasting voor veelverdieners omhooggaat. Ook wil hij de overheidsuitgaven de komende jaren streng aan banden leggen nu de inflatie in de dubbele cijfers loopt. Hij zei dat de stijging van de energieprijzen als gevolg van de oorlog in Oekraïne een economische klap van 140 miljard pond (160 miljard euro) betekent. Hij repte verder van een plan om de inflatie terug te dringen, de hoge energieprijzen te beheersen en ook de weg terug te vinden naar een gezonde groei. Dat laatste heeft het Verenigd Koninkrijk volgens hem hard nodig.