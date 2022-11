Copernicus: grote kans op zachtere winter dan normaal in Europa

Er is een grote kans dat de winter in de Europese Unie zachter zal zijn dan normaal. Dat voorspelt het aardobservatieprogramma Copernicus van de Europese Unie. Door de abnormaal hoge temperaturen kan de vraag naar aardgas, waar Europa grote voorraden van heeft aangelegd, minder worden.

De oorlog van Rusland tegen Oekraïne dreef de brandstofprijzen naar recordhoogten. Dat zorgde ervoor dat de kosten van levensonderhoud in de hele regio sterk opliepen.

Wetenschappers van Copernicus meldden zondag in hun laatste voorspelling dat de kustgebieden langs de Oostzee, de Middellandse Zee en de Noordzee vrijwel zeker te maken zullen krijgen met temperaturen die hoger liggen dan de historische gemiddelden. De zekerheid van warmer weer is de afgelopen maand toegenomen. Er is volgens de wetenschappers een kans van 50 tot 60 procent dat de temperaturen in een groot deel van het Verenigd Koninkrijk en Midden- en Zuid-Europa ver boven de historische normen zullen liggen.

In grote delen van Frankrijk en Duitsland is de kans op neerslag de komende drie maanden tot wel 50 procent lager dan gemiddeld. Het gebrek aan regen en sneeuwval kan gevolgen hebben voor het binnenlandse riviertransport en waterkrachtcentrales, alsook voor het skiseizoen.

Het Copernicus-model combineert gegevens van wetenschappers in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Italië en de Verenigde Staten. Het EU-programma gebruikt miljarden metingen van satellieten, schepen, vliegtuigen en weerstations over de hele wereld voor zijn voorspellingen. Het concludeerde eerder al dat 2019 het warmste jaar ooit op het continent was.

Politiek adviesbureau Eurasia Group voorspelt eveneens een zachte winter. “Aangezien de meeste weermodellen voor de rest van 2022 relatief zachte omstandigheden voorspellen, zal er waarschijnlijk voldoende gas zijn om aan de vraag te voldoen, zelfs in het geval van een koude start in 2023”, zo werd door Eurasia eerder gemeld.