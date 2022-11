Gezamenlijke slotverklaring G20-top onwaarschijnlijk

De landen van de G20, waarvan de regeringsleiders later deze week op Bali bijeenkomen, zullen waarschijnlijk niet tot een gezamenlijke slotverklaring komen. Rusland en de Verenigde Staten zijn er na een multilaterale top in Cambodja niet in geslaagd om daar tot een consensus te komen, waarmee ook een verklaring na de G20-top niet valt te verwachten.

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergei Lavrov gaf de VS en diens bondgenoten de schuld van het uitblijven van een communiqué op de Oost-Aziatische top van achttien landen. Vooral omdat werd aangedrongen op “absoluut onaanvaardbare taal” met betrekking tot de situatie in Oekraïne. Rusland weigert de invasie in Oekraïne als oorlog te omschrijven en noemt het in plaats daarvan een “speciale militaire operatie”.

Lavrov beschuldigde de VS ook van het verdelen van de tien leden tellende Association of Southeast Asian Nations en bekritiseerde de NAVO vanwege het verhogen van de activiteiten in de regio. Zijn opmerkingen over de NAVO weerspiegelen een groeiende bezorgdheid van China, ook al omvat het bondgenootschap van de VS in Azië niet de collectieve verdedigingsovereenkomsten van de NAVO. “Er is een duidelijke trend van militarisering van de regio door coördinatie van de inspanningen van lokale Amerikaanse bondgenoten zoals Australië, Nieuw-Zeeland en Japan met de uitbreiding van de NAVO”, aldus Lavrov.

De Amerikaanse president Joe Biden heeft maandag zijn eerste persoonlijke ontmoeting met de Chinese collega Xi Jinping. China is momenteel de belangrijkste diplomatieke partner van de Russische leider Vladimir Poetin. Eerder deze maand zei Xi echter tegen de Duitse bondskanselier Olaf Scholz dat hij tegen het gebruik van kernwapens in Europa is. Dat was een van de meest directe opmerkingen van de Chinese leider tot nu toe over de noodzaak de oorlog van Rusland in Oekraïne niet te laten escaleren.

De inval van Rusland in Oekraïne heeft de internationale gemeenschap verdeeld. De VS en hun bondgenoten waaronder de Europese Unie hebben Moskou sancties opgelegd en het buurland militaire hulp en economische bijstand verleend. Andere landen hebben dit niet gedaan of hebben Moskou niet veroordeeld voor zijn acties. Het conflict heeft bredere internationale samenwerking gedwarsboomd. Daardoor zijn verschillende multilaterale bijeenkomsten dit jaar zonder overeenstemming geëindigd.