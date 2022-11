Indonesië zet alles op alles voor veiligheid tijdens G20-top

Indonesië zet alles op alles om de komende week wereldleiders en andere prominente figuren veilig te kunnen ontvangen tijdens de G20-top op Bali. De machtigste mensen van de wereld komen op het eiland bijeen. Negentien van de twintig regeringsleiders proberen tijdens de top een oplossing te zoeken voor talloze mondiale crises. De Russische president Vladimir Poetin zal niet fysiek op de top van de economische grootmachten aanwezig zijn.

De top op Bali is twintig jaar nadat een grote bomaanslag meer dan tweehonderd mensen het leven kostte op het eiland. “Ik heb sinds vanmorgen de kleinste details van de locaties geïnspecteerd. We hebben alles gecontroleerd en ik wil duidelijk maken dat we klaar zijn om de gasten van de G20 te ontvangen”, zei de Indonesische president Joko Widodo eerder deze week.

Voor de veiligheidsmaatregelen, die samen Operatie Puri Agung worden genoemd, worden 18.000 militairen en politieagenten ingezet in de bij toeristen populaire regio Nusa Dua op Bali. De regeringsleiders verplaatsen zich tussen hun 24 aangewezen hotels en de plaats van de top – het Apurva Kempinski – binnen een veiligheidsring die wordt beschermd door het Indonesische leger. De buitenste ringen worden bemand door de politie van het land.

Het leger zal twaalf oorlogsschepen, dertien helikopters en vier straaljagers inzetten. Ook maakt het leger gebruik van een Boeing-verkenningsvliegtuig, een ander Boeing-vliegtuig voor vips en twee Hercules-vrachtvliegtuigen, waaronder een voor medische evacuaties. Naast camera’s voor gezichtsherkenning zal de politie honderden bodycams inzetten om het gebied rond Nusa Dua te beschermen. Verder worden 1700 CCTV-camera’s gebruikt.

Bali ligt in een gebied waar veel actieve vulkanen zijn. Een aardbeving onder water bij het nabijgelegen eiland Sumatra in 2004 veroorzaakte een tsunami die alleen al in Indonesië aan meer dan 170.000 mensen het leven kostte. De veiligheidsmacht die voor de komende top wordt ingezet, omvat 1500 agenten die paraat staan voor evacuatieoperaties in geval van een natuurramp. De politie heeft ook verschillende voertuigen, helikopters, mobiele commandovoertuigen en multifunctionele voertuigen paraat staan om de veiligheidsoperatie te ondersteunen en leiders te helpen evacueren in geval van een overstroming of aardbeving.

De Balinese autoriteiten hebben ook beperkingen opgelegd aan evenementen, waaronder religieuze activiteiten en traditionele ceremonies, gedurende de hele top. Veel inwoners is opgedragen thuis te werken en te studeren. Het staatselektriciteitsbedrijf PLN heeft de inwoners van Bali zelfs verboden om tijdens het evenement te vliegeren uit angst voor het uitvallen van hoogspanningsleidingen.