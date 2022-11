Minister VS wil duidelijkheid van China over corona en vastgoed

De Verenigde Staten willen duidelijkheid over China’s plannen om de coronabeperkingen te versoepelen en de problemen in de vastgoedsector aan te pakken. De Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen zal deze onderwerpen maandag tijdens haar ontmoeting met de baas van de Chinese centrale bank aanstippen.

Ambtenaren van het Amerikaanse ministerie vertelden in de aanloop naar de G20-top op Bali dat het belangrijk is dat topambtenaren van de twee grootste economieën ter wereld de mondiale uitdagingen bespreken en meer te weten komen over elkaars beleidsplannen. Yellen is bereid om met gouverneur Yi Gang van de Peoples Bank of China de vooruitzichten voor de Amerikaanse inflatie en groei te bespreken. Gesprekken over monetaire beleidsplannen zal ze waarschijnlijk overlaten aan centralebankenkoepel Federal Reserve.

De regering van president Joe Biden maakt zich al langer zorgen over de veerkracht van de toeleveringsketens in China. Deze zijn hard geraakt door de vele coronalockdowns en toenemende nationale veiligheidsbeperkingen. Yellen pleitte vorige week in India nog voor nauwere banden tussen de landen, waarbij India een rol van betrouwbare leverancier moest oppakken om daarmee ook tegenwicht tegen China te bieden.

Yellen’s ontmoeting met Yi is op dezelfde dag dat Biden een ontmoeting heeft met de Chinese president Xi Jinping. Die ontmoeting is vooral bedoeld om de betrekkingen tussen de grootmachten, die de laatste tijd steeds meer onder druk staan, te verbeteren.

De VS zijn niet van plan China advies te geven over het coronabeleid of de problemen in de vastgoedsector. Het gaat er vooral om dat de Amerikanen de aanpak van China beter begrijpen zodat ze de impact van beleidswijzigingen beter kunnen interpreteren, zo klinkt het.

Yellen zal ook een ontmoeting hebben met de Franse minister van Financiën Bruno Le Maire en de nieuwe Italiaanse minister van Economie en Financiën Giancarlo Giorgetti. Tot de belangrijkste gespreksonderwerpen voor deze ontmoetingen behoren de energieproblemen waar Europa deze winter naar verwachting mee te maken krijgt. Yellen zal haar Europese collega’s ook aansporen om steun te blijven verlenen aan Oekraïne.