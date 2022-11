Musk niet naar G20-top op Bali vanwege rechtszaak over bonus

Miljardair Elon Musk, eigenaar van onder andere autoproducent Tesla en socialemediabedrijf Twitter reist niet af naar Indonesië voor een zakelijke bijeenkomst in de marge van de G20-top. In plaats daarvan zal Musk virtueel aanwezig zijn, aldus een hoge Indonesische functionaris.

Musk zou spreken op de zogenaamde B20-zakenconferentie op het eiland Bali. Maar hij moet zich komende week ook verdedigen voor de Amerikaanse rechter over een miljardenbonus die hem een paar jaar terug in het vooruitzicht was gesteld bij Tesla. Volgens berekeningen zou Musk tot wel 56 miljard miljard dollar kunnen opstrijken.

“Elon Musk heeft een rechtszaak. Hij moet aanwezig zijn bij de rechtbank”, zei Luhut Binsar Pandjaitan, coördinerend minister van Maritieme en Investeringszaken van Indonesië, aan de vooravond van de G20-top die dinsdag begint. In plaats van fysiek aanwezig te zijn, zal Musk wel meedoen aan een virtuele discussie met als onderwerp “de toekomstige ontwrichting van wereldwijde technologische innovatie”.

Aan de B20 nemen onder anderen Amazon-oprichter Jeff Bezos, de Canadese premier Justin Trudeau en de Australische premier Anthony Albanese deel. Pandjaitan zei dat Musk in december Jakarta zal bezoeken “nadat zijn kwestie bij de rechtbank is afgerond”.

De Indonesische president Joko Widodo reisde eerder dit jaar naar Texas om Musk te ontmoeten voor gesprekken over investeringen van Tesla in de nikkelindustrie van het land. Indonesië heeft een van de grootste nikkelreserves ter wereld en de producent van elektrische auto’s wil die naar verluidt gebruiken voor onderdelen voor zijn batterijen.