Ondernemers: betrek Nederlandse bedrijven in onderzeeërdeal

Nederlandse bedrijven moeten betrokken worden bij de bouw van nieuwe onderzeeërs voor Defensie. Ondernemersorganisaties VNO-NCW en FME eisen van het kabinet dat hier rekening mee wordt gehouden in de offerteaanvraag die komende week de deur uitgaat.

Volgens de organisaties zijn een drietal buitenlandse bedrijven in de markt om hoofdaannemer voor de opdracht te worden. Over de betrokkenheid van de Nederlandse industrie bij de bouw, de ontwikkeling en het onderhoud van de onderzeeboten geeft Defensie geen harde garanties, aldus de klagers. Dit zou door het ministerie eerder wel zijn toegezegd.

FME en VNO-NCW vrezen uitholling van het Nederlandse maritieme cluster. Ook omdat in de toekomst dan mogelijk het onderhoud van de schepen aan de neus van Nederland voorbijgaat.

“Nederland dreigt bovendien voor het onderhoud aan de boten straks afhankelijk te worden van andere landen, waarmee we geen eigen baas meer zijn over de inzet van de boten”, aldus de organisaties in een verklaring. “Door de huidige opzet van de aanbesteding kiest het kabinet voor een zeer reëel risico dat we afscheid moeten nemen van zeer gespecialiseerde kennis en hoogwaardige technologie in Nederland en dat is een grote slag voor onze strategische autonomie en het innovatief vermogen van Nederland.”

De ondernemersorganisaties hadden eerder al hun zorgen kenbaar gemaakt in een brief aan de Tweede Kamer. Eerder werden ook al meerdere moties aangenomen die de Nederlandse betrokkenheid moesten garanderen, maar tot harde garanties van Defensie kwam het dus nog niet.