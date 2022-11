Onderzoek: Nederlanders belegden 2,2 miljard euro in crypto’s

Nederlanders investeerden bij elkaar zo’n 2,2 miljard euro in cryptomunten, zoals bitcoin en ether. Het ingelegde bedrag ligt daarmee zo’n dertien keer hoger dan in 2018, aldus een rapport van marktonderzoeker Multiscope na onderzoek onder ruim 4000 Nederlanders.

Volgens de onderzoekers hebben zo’n 1,9 miljoen Nederlanders geld in cryptovaluta gestoken. Gemiddeld gaat het om zo’n 8 procent van het vrije vermogen van de groep die in digitale valuta zit. Mannen hebben in doorsnee iets meer van hun vermogen in crypto’s zitten dan vrouwen. Het gaat om een verschil van 2 procentpunt, (8 procent om 6 procent). De meeste investeerders zitten er voor de langere termijn in. Zij hebben geen concreet bedrag of waardestijging in gedachte waarvoor zij de munten zouden willen verkopen.

Multiscope merkt op dat 50-plussers over het algemeen het meeste geld uit hebben staan in crypto. Gemiddeld hebben zij 1360 euro per persoon uitgegeven. De groep 18 tot en met 34 jaar en de groep 35 tot en met 49 jaar hebben in doorsnee zo’n 1140 euro ge├»nvesteerd. De gemiddelde investering in 2018 was nog zo’n 200 euro, aldus de onderzoekers.

Driekwart van de cryptobezitters zegt de munten zo lang mogelijk in bezit te willen houden. De anderen mikken op een rendement van minstens 1000 procent. Jongeren zijn gemiddeld pas tevreden als hun inleg 1970 procent meer waard wordt. De 50-plusser is al blij met een verdrievoudiging van hun inleg.

De laatste tijd staan de digitale munten stevig onder druk. Dit heeft vooral te maken met de problemen bij cryptobeurs FTX. Voor het weekend werd bekend dat FTX uitstel van betaling aanvraagt. Het crypto-imperium van Sam Bankman-Frieds begon te wankelen door de waardedaling van de eigen munt die FTX uitgeeft, de FTT. De cryptobeurs kampte door die val met liquiditeitsproblemen. Daarop kondigde de concurrerende cryptobeurs Binance aan FTX te willen overnemen, maar die zag daar na boekenonderzoek vanaf. Zeker 1 miljard dollar van klanten van FTX zou spoorloos zijn verdwenen

Bitcoin verloor, mede door de problemen bij FTX, deze maand al bijna een vijfde van zijn waarde. Op zondag was de munt zo’n 16.600 dollar waard. FTX’s token FTT stond zo’n 5 procent lager. Het verlies voor die munt is circa 90 procent deze maand.