President Indonesië lanceert G20-coronafonds en zoekt financiers

Het geld dat is toegezegd aan het G20-coronafonds is bij lange na niet voldoende om goed voorbereid te zijn op toekomstige pandemieën. Dat zei de Indonesische president Joko Widodo zondag bij de lancering van het fonds van de groep van economische grootmachten voorafgaand aan de G20-top op Bali. “Ik verwacht meer steun”, zei de president in een videotoespraak.

Het door G20-voorzitter Indonesië gelanceerde fonds is gericht op landen met een laag tot gemiddeld inkomen. Zij kunnen het geld uit het fonds gebruiken voor zaken als toezicht, onderzoek en betere toegang tot vaccins, maar ook andere maatregelen. In het fonds zit tot nu toe ongeveer 1,4 miljard dollar met bijdragen van Indonesië, de Verenigde Staten en de Europese Unie, maar ook van andere geldschieters waaronder filantropische organisaties zoals de Bill and Melinda Gates Foundation.

Het fonds werd opgericht omdat veel ontwikkelingslanden boos zijn over de aanpak van de coronacrisis. Vooral omdat rijkere landen vaak middelen zoals vaccins oppotten om het virus te bestrijden.

De Wereldbank, die als schatkistbewaarder van het fonds optreedt, en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), die advies geeft over de uitgaven, schatten in een rapport dat het jaarlijkse financieringstekort 10,5 miljard dollar bedraagt. De Indonesische minister van Financiën Sri Mulyani Indrawati zei bijdragen van Frankrijk en Saudi-Arabië te verwachten, maar bedragen werden niet genoemd.