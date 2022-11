Witte Huis: VS niet uit op conflict met China

De Verenigde Staten zijn niet uit op een conflict met China. Dat zal de Amerikaanse president Joe Biden duidelijk maken als hij maandag een ontmoeting heeft met zijn Chinese ambtsgenoot Xi Jinping in Indonesië, meldde een functionaris van het Witte Huis zondag.

De twee leiders ontmoeten elkaar deze week in de marge van de G20-top in Bali. Het is de eerste persoonlijke ontmoeting sinds Biden is aangetreden. Jake Sullivan, nationaal veiligheidsadviseur van Biden, zei dat de ontmoeting “een paar uur” kan duren. “De president ziet de Verenigde Staten en China in een harde concurrentiestrijd, maar die mag niet uitmonden in een conflict of confrontatie”, zei Sullivan tegen verslaggevers. “Er moet op verantwoorde wijze worden gesproken. Er zijn vlakken waarop we kunnen samenwerken.”

De Amerikaanse president is op weg naar de G20-top in Indonesië en heeft eerder in Cambodja leiders uit Zuidoost- en Oost-Azië ontmoet. Het bezoek van Biden aan Cambodja liet volgens Sullivan zien dat er veel vraag is naar Amerikaanse betrokkenheid. Volgens hem geven de resultaten van de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen, waarbij de Democraten de hoop op een Republikeinse “rode golf” de kop indrukte, Biden een sterke positie op het internationale toneel.