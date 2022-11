Zuid-Afrika wil zetel voor Afrikaanse Unie in G20

De Afrikaanse Unie moet een zetel krijgen in de G20. Daarvoor pleit Zuid-Afrika daags voor de G20-top op Bali waar de leiders van de grootste economieën ter wereld bijeenkomen. Een woordvoerder van president Cyril Ramaphosa zei dat Zuid-Afrika wil helpen met het opstellen van een kader om daarmee de Afrikaanse Unie officieel lid te laten worden van de club van rijke landen.

“Het is belangrijk dat de collectieve stem van het continent vertegenwoordigd is binnen dat platform”, aldus de zegsman. “Het is onze oprechte hoop dat dat voorstel in goede aarde zal vallen en wordt goedgekeurd door de lidstaten van de G20.” Zuid-Afrika is momenteel het enige Afrikaanse lid van de G20.

De Senegalese president Macky Sall, die aan het hoofd staat van de Afrikaanse Unie, riep eerder op tot een herziening van het internationale bestuur. Hij drong daarbij aan op een grotere Afrikaanse vertegenwoordiging in organen als de VN-Veiligheidsraad en de G20. In oktober zei Sall dat het multilateralisme “de belangen van allen moet dienen” of anders “zijn legitimiteit en gezag moet verliezen”.

Zowel Sall als Ramaphosa woont de top van de G20-leiders op het Indonesische Bali bij.