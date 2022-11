Aandacht voor energiespecialist Alfen en G20-top op Damrak

Op de Amsterdamse aandelenbeurs gaat de aandacht maandag onder meer uit naar Alfen. Analisten van Berenberg gaven de energiespecialist een koopadvies. Volgens de kenners van de investeringsbank blijft de energiespecialist “een van de grote winnaars” van de plannen voor de energietransitie in Europa. Daarnaast kijken beleggers uit naar de uitkomsten van de G20-top op Bali.

De Amerikaanse president Joe Biden ontmoet maandag zijn Chinese collega Xi Jinping op de G20-top in Indonesië. Het is voor het eerst sinds Biden president is dat de twee leiders elkaar fysiek spreken. Onder meer de Russische invasie in Oekraïne en de situatie in Noord-Korea staan op de agenda. De Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen liet al weten dat het staken van de oorlog in Oekraïne de beste manier is om een einde te maken aan de wereldwijde economische ontwrichting.

Daarnaast verwerken de markten nog de laatste ontwikkelingen in de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen, die vorige week werden gehouden. Door de winst van de Democratische kandidaat in de staat Nevada, behouden de Democraten de controle in de Senaat, voorspellen Amerikaanse media. Wie de controle over het Huis van Afgevaardigden krijgt is nog niet duidelijk, maar de verwachting is dat de Republikeinen daar de meerderheid zullen behalen.

Ook houden beleggers de malaise in de cryptowereld in de gaten na de ondergang van cryptobeurs FTX. Dat bedrijf, dat al dagen in het nieuws was vanwege liquiditeitsproblemen, heeft uitstel van betaling aangevraagd. De kwestie heeft de waarde van digitale munten flink onder druk gezet. Bitcoin, de grootste cryptomunt ter wereld, zakte even tot onder de 16.000 dollar en beweegt rond het laagste niveau sinds 16 november 2020.

De AEX-index op Beursplein 5 koerst af op een hoger begin en ook de andere Europese beurzen lijken met plussen te beginnen. De Aziatische beurzen gingen maandag overwegend omlaag. In Tokio sloot de Nikkei 1,1 procent lager door een koersval van de Japanse techinvesteerder SoftBank. De Hang Seng-index in Hongkong won ruim 1 procent dankzij nieuwe steunmaatregelen voor de geplaagde Chinese vastgoedsector.

Op het Damrak blijft ASML in de belangstelling staan. Topman Peter Wennink verklaarde dat ASML niet echt geraakt zal worden als het om geopolitieke redenen zijn chipmachines niet meer aan China mag leveren. In Zürich gaat de aandacht uit naar Roche, na teleurstellende onderzoeksresultaten van het Alzheimer-medicijn van de Zwitserse farmaceut.

De euro was 1,0321 dollar waard, tegen 1,0334 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,5 procent minder op 88,54 dollar. Brentolie werd 0,4 procent goedkoper op 95,64 dollar per vat.