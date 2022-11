Alfen en Vopak stijgen op Beursplein 5 na koopadviezen

Alfen en Vopak behoorden maandag tot de winnaars op de Amsterdamse beurs. Analisten van Berenberg gaven energiespecialist Alfen (plus 5 procent) een koopadvies. Volgens de kenners van de investeringsbank blijft de energiespecialist “een van de grote winnaars” van de plannen voor de energietransitie in Europa. Tankopslagbedrijf Vopak werd door Oddo BHF op de kooplijst gezet en won 1 procent. Vrijdag werd Vopak al 15 procent meer waard dankzij goed ontvangen kwartaalcijfers.

Beleggers kijken daarnaast uit naar de ontmoeting tussen de Amerikaanse president Joe Biden en zijn Chinese collega Xi Jinping op de G20-top in Indonesië. Het is voor het eerst sinds Biden president is dat de twee leiders elkaar fysiek spreken. Onder meer de Russische invasie in Oekraïne en de situatie in Noord-Korea staan op de agenda. De Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen liet al weten dat het staken van de oorlog in Oekraïne de beste manier is om een einde te maken aan de wereldwijde economische ontwrichting.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,5 procent hoger op 706,11 punten, na de sterke herstelrally vorige week. De MidKap klom een fractie tot 943,09 punten onder aanvoering van Alfen en Vopak. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 0,5 procent.

Op het Damrak bleef ASML (plus 0,8 procent) in de belangstelling staan. Topman Peter Wennink verklaarde vrijdag tijdens een beleggersdag dat ASML niet echt geraakt zal worden als het om geopolitieke redenen zijn chipmachines niet meer aan China mag leveren. Volgens de topman is er genoeg vraag elders in de wereld doordat de VS en Europa op technologisch gebied onafhankelijker willen worden van China en veel geld steken in de bouw van chipfabrieken.

Chipbedrijf Besi was de grootste stijger in de AEX met een winst van 1,5 procent. Vastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield sloot de rij met een min van 1,2 procent. In Zürich zakte Roche 5,5 procent. Beleggers schrokken van de teleurstellende onderzoeksresultaten van het Alzheimer-medicijn van de Zwitserse farmaceut.

Verder bleef de aandacht uitgaan de cryptomarkten vanwege de grote onrust door de financiële problemen bij cryptobeurs FTX, die uitstel van betaling heeft aangevraagd. De kwestie heeft de waarde van digitale munten flink onder druk gezet. Bitcoin, de grootste cryptomunt ter wereld, zakte zelfs even tot onder de 16.000 dollar en beweegt rond het laagste niveau sinds 16 november 2020.

De euro was 1,0332 dollar waard, tegen 1,0334 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent minder op 88,68 dollar. Brentolie werd 0,2 procent goedkoper op 95,82 dollar per vat.