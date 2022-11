Amazon omlaag op beurs ondanks bericht over mogelijk massaontslag

Een bericht over een mogelijk massaontslag bij webwinkelconcern Amazon maakt Amerikaanse beleggers niet meteen enthousiast. Op de beurs in New York is het aandeel maandag ruim 2 procent lager gesloten, wat neerkomt om een hele lauwe eerste reactie. Toen er onlangs berichten naar buiten kwamen dat Facebook-moeder Meta Platforms flink ging reorganiseren, won die onderneming juist duidelijk aan beurswaarde.

Amazon gaat volgens ingewijden van onder meer The New York Times ongeveer 10.000 banen schrappen. In de coronajaren verdubbelde het personeelsbestand van het techbedrijf nog bijna om aan de forse groei van onlinewinkelen te voldoen. Maar nu verwacht Amazon mindere tijden door de gedaalde koopkracht en mogelijke economische recessie. Vandaar dat Amazon nu kosten zou willen besparen.

Tesla behoorde met een min van bijna 3 procent eveneens tot de dalers. Analisten van Bank of America verlaagden hun koersdoel voor de fabrikant van elektrische auto’s vanwege de aanhoudende problemen in de toeleveringsketen. Ook verklaarde topman Elon Musk “overwerkt” te zijn.

De algehele stemming op Wall Street was terughoudend na de sterke herstelrally van vorige week die volgde op het meevallende inflatiecijfer voor de Verenigde Staten. Doordat de inflatie in de grootste economie ter wereld verder is afgekoeld, hopen beleggers dat de Federal Reserve de rente in de toekomst minder sterk hoeft te verhogen.

Fed-bestuurder Lael Brainard liet weten dat de centrale bank het tempo van renteverhogingen “binnenkort” waarschijnlijk zou kunnen verlagen, maar er zou ook nog “extra werk te doen zijn” als het gaat om het beteugelen van de inflatie. De Dow-Jonesindex eindigde 0,6 procent lager op 33.536,70 punten. De S&P 500 zakte 0,9 procent tot 3957,25 punten en de Nasdaq speelde 1,1 procent kwijt op 11.196,22 punten.

Oatly kelderde verder bijna 13 procent. De producent van zuivelvervangers leed afgelopen kwartaal meer verlies dan verwacht. Het Zweedse bedrijf, dat haver gebruikt als basis voor zijn ‘melk’, had naar eigen zeggen last van de duurdere dollar en de coronabeperkingen in China.

Oliekartel OPEC ziet intussen steeds meer onzekerheden op de wereldwijde oliemarkt en stelde zijn verwachting voor de vraag naar olie opnieuw neerwaarts bij. Een vat Amerikaanse olie kostte daarop 4,3 procent minder op 85,15 dollar. Brentolie werd 3,6 procent goedkoper op 92,53 dollar per vat. De euro was 1,0330 dollar waard, tegen 1,0340 dollar bij slot van de Europese beurs eerder op de dag.