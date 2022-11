Apothekers BENU gooien deuren halve dag dicht

Apothekers van BENU, de grootste apotheekketen in Nederland, gaan actievoeren om een “fatsoenlijke” cao af te dwingen. De komende twee weken gooien zij willekeurig door het land de deuren voor een halve dag dicht, meldt de Vakbond van BENU Apothekers (VVBA).

De zorgverlening gaat echter gewoon door, zodat de patiënt “zo weinig mogelijk” hinder ondervindt van de actie. Ook zijn de apotheken volgens de VVBA goed bereikbaar voor spoedgevallen en reguliere medicatie wordt net als anders via een geneesmiddelenautomaat of bezorging geleverd. Mensen die voor een gesloten deur staan kunnen aanbellen, assistenten doen dan open.

Volgens de VVBA zijn apothekers het zat dat ze al meer dan zeven jaar op rij koopkrachtverlies hebben. Daarnaast is er bij de apotheken veelal onvoldoende gekwalificeerd personeel beschikbaar, “mede door het personeelsbeleid van BENU”. De kwaliteit van de zorg is volgens de apothekersbond daarmee in het geding.

“De directie van BENU Apotheken weigert om hierover constructief in gesprek te gaan. Dat is kwalijk, want er is geen cao waar apothekers in loondienst bij BENU op terug kunnen vallen”, stelt de VVBA. Bij BENU zijn 345 apotheken door het land aangesloten.

“Heel vervelend voor onze klanten die voor een dichte deur staan”, reageert een woordvoerster van Brocacef, het moederbedrijf van BENU. Zij wijst erop dat apothekers de indexatie van de cao apotheken volgen. “De salarissen van BENU-apothekers liggen hoger dan de markt. Iedereen heeft het op dit moment moeilijk door koopkrachtverlies en wil meer geïndexeerd worden. Maar dat kan niet uit, we willen wel een gezond bedrijf blijven”, aldus de woordvoerster. Het is volgens haar niet mogelijk de eisen van de bond integraal over te nemen.