Autobouwer Tesla daalt op terughoudend Wall Street

Tesla behoorde maandag tot de dalers op de aandelenbeurzen in New York. Analisten van Bank of America verlaagden hun koersdoel voor de fabrikant van elektrische auto’s vanwege de aanhoudende problemen in de toeleveringsketen. Ook verklaarde topman Elon Musk “overwerkt” te zijn. De rijkste man ter wereld, die onlangs socialmediabedrijf Twitter overnam, gaf tijdens een videoconferentie in de marge van de G20-top op Bali aan “te veel werk” op zijn bord te hebben liggen.

Tesla zakte ruim 3 procent. Het bedrijf liet weten mee te helpen bij een onderzoek naar een crash van een van zijn auto’s in China. Beelden van de crash baarden afgelopen week opzien. Bij de dollemansrit kwamen een motorrijder en een fietsende scholier om het leven. Tesla gaf wel aan dat de Model Y-suv die op hoge snelheid verongelukte, niet uit zichzelf op hol was geslagen.

De stemming op Wall Street was verder terughoudend na de sterke herstelrally van vorige week die volgde op het meevallende inflatiecijfer van de VS. Doordat de inflatie in de grootste economie ter wereld verder is afgekoeld, hopen beleggers dat de Federal Reserve het rentetarief in de toekomst minder sterk hoeft te verhogen. Fed-bestuurder Christopher Waller verklaarde zondag echter dat de beleidsmakers van de Fed “nog een lange weg hebben te gaan” hebben voordat de renteverhogingen worden gestaakt.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,1 procent lager op 33.716 punten. De brede S&P 500 zakte 0,6 procent tot 3974 punten. De brede index won vorige week bijna 6 procent en kende daarmee de beste week sinds juni. De Nasdaq speelde 1,2 procent kwijt op 11.186 punten. De techgraadmeter leverde afgelopen week met een winst van dik 8 procent de beste prestatie sinds maart.

Oatly kelderde dik 20 procent. De producent van zuivelvervangers leed afgelopen kwartaal meer verlies dan verwacht. Het Zweedse bedrijf, dat haver gebruikt als basis voor zijn ‘melk’, had naar eigen zeggen last van de duurdere dollar en de coronabeperkingen in China.

Eli Lilly en Biogen wonnen tot bijna 4 procent. De Zwitserse concurrent Roche kwam met teleurstellende onderzoeksresultaten van zijn Alzheimer-medicijn. Eli Lilly en Biogen werken ook aan een medicijn tegen Alzheimer. Spel- en speelgoedfabrikant Hasbro kampte verder met een verkoopadvies door analisten van Bank of America en verloor meer dan 7 procent.

De euro was 1,0313 dollar waard, tegen 1,0334 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,4 procent minder op 87,72 dollar. Brentolie werd 1,1 procent goedkoper op 94,90 dollar per vat.